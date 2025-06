Air India Plane Crash: गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। यह एयर इंडिया का विमान था। हादसे की भयावह तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें दूर-दूर तक धुआं देखा जा सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना बड़ा है। यह एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान थी, जिसमें 242 यात्री सवार थे इसमें 50 से अधिक विदेशी नागरिक थे।

अब इस पर UK सरकार भी बयान आया है। उन्होंने लिखा-

“हमें अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जानकारी है। ब्रिटेन भारत में स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर तत्काल तथ्यों का पता लगाने और इसमें शामिल लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। जिन ब्रिटिश नागरिकों को वाणिज्य दूतावास सहायता की आवश्यकता है या जिन्हें अपने मित्रों या परिवार के बारे में चिंता है, उन्हें 020 7008 5000 पर कॉल करना चाहिए।”

We are aware of a plane crash in Ahmedabad. The UK is working with local authorities in India to urgently establish the facts and provide support to those involved. British nationals who require consular assistance or have concerns about friends or family should call 020 7008… pic.twitter.com/x2RLCTotDg

— ANI (@ANI) June 12, 2025

Ahmedabad Plane Crash: किससे मिलने लंदन जा रहे थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी? हो गया खुलासा