Britain Crime New: पैंट उतारकर ट्रेन में यात्री बना हैवान, सबके सामने पहले लड़का का पैर छुआ फिर प्राइवेट पार्ट पर…

Britain Crime News: ट्रेन में फोन ट्रांसलेटर ऐप का इस्तेमाल करके 13 साल की लड़की से बात करने की कोशिश करने और फिर उसका यौन शोषण करने वाले प्रवासी को 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. तजाकिस्तान के एक ‘घिनौने’ नागरिक को, जिसने ट्रेन में एक लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी उसे 12 साल की जेल हुई है और उसे देश से निकाला भी जा सकता है. 50 साल के अब्दुलमनोन अलीव पिछले साल 16 जून की दोपहर साउथेंड से लंदन जाने वाली ट्रेन में 13 साल की लड़की के सामने बैठे और ट्रांसलेटर ऐप का इस्तेमाल करके उससे बात करने की कोशिश की. लड़की दूर चली गई, लेकिन वह उसके पीछे गया और उसे घेरने के लिए रास्ते वाली सीट पर बैठ गया; उसने हमला करने से पहले अपने शॉर्ट्स और पैंट उतार दिए.

इनर लंदन क्राउन कोर्ट को बताया गया कि उसने लड़की की छाती को छुआ. उसके टाइट्स के अंदर हाथ डालकर दुष्कर्म करने की कोशिश की और फिर ओरल दुष्कर्म करने की कोशिश की. अलीव तब तक ऐसा करता रहा जब तक ट्रेन लंदन फेनचर्च स्ट्रीट नहीं पहुंच गई, जहां लड़की दूसरी ट्रेन में भाग गई और उसके बारे में शिकायत की. अधिकारियों ने 11 दिन बाद पेकहम में अलीव को गिरफ़्तार किया. उसके घर की तलाशी ली. हमले के दिन पहने हुए कपड़े ज़ब्त किए और अगले दिन उस पर आरोप लगाए.

दोषी ने किया इन्कार, कहा- ऐसा नहीं किया

एक ताजिक दुभाषिए की मदद से अलीव ने लड़की के साथ मारपीट या शोषण से इन्कार किया और कहा कि उसने उसके सामने सिर्फ़ खुद को छुआ था क्योंकि उसे स्किन की समस्या थी. जूरी के सदस्यों से बात करते हुए वह रो पड़ा और कहा- मेरी एक पत्नी और छह बेटियां हैं. मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया. मैं तो यह सुन भी नहीं सकता. वह मेरी बेटी जैसी दिखती है. मुझे नहीं पता कि ये आरोप कहां से आए हैं.’

पिछले साल ट्रेन में 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के बाद अब्दुलमनोन अलीव को 12 साल की जेल हुई. 12 साल की जेल के साथ-साथ, उसे जीवन भर के लिए रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर माना जाएगा और जनता के लिए खतरा होने के कारण उसे दो साल तक लाइसेंस पर रहना होगा.

आखिर क्या-क्या किया था अब्दुलमनोन अलीव ने

जज मैथ्यू बॉयल ने अलीव से कहा कि उसकी कम उम्र और असहाय स्थिति के बावजूद अब्दुलमनोन अलीव ने कई बार पीड़िता का शोषण किया जब ट्रेन राजधानी की ओर जा रही थी. अब्दुलमनोन अलीव ने कपड़ों के ऊपर से पीड़िता के पैर और प्राइवेट पार्ट को छूकर यौन संपर्क शुरू किया.

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उन्होंने कहा कि मामला और बिगड़ गया जब उसने उसे गलत तरीके से छुआ और एक डरे हुए यात्री ने उसे रोका. उस यात्री की बहुत तारीफ होनी चाहिए कि उसने आपको बताया कि पीड़िता सिर्फ एक बच्ची है और आपको रुक जाना चाहिए. हद तो तब हो गई जब वह अब्दुलमनोन अलीव थोड़ी देर के लिए ट्रेन से उतरा, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसे नहीं देख रहा है, तो वह फिर से ट्रेन में चढ़ गया और लड़की के साथ फिर से छेड़छाड़ करने लगा.

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