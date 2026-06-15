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जहां रहते हैं विराट के बेटा और बेटी, उस देश बच्चों के लिए बना हैरान करने वाला कानून

UK Social Media Ban: ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बच्चों की भलाई की रक्षा के लिए यह बैन ज़रूरी था. उन्होंने यह भी इशारा किया कि सरकार नए नियमों से प्रभावित टेक्नोलॉजी कंपनियों के संभावित विरोध का डटकर सामना करने के लिए तैयार है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 15, 2026 6:13:39 PM IST

UK में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन
UK में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन


UK Social Media Ban: विराट कोहली अभी अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और अपने बच्चों के साथ लंदन में रहते हैं. उनके बेटे (Akaay Kohli) का जन्म भी लंदन में ही हुआ था. वहीं अब इसी देश के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारर ने सोमवार को अनाउंस किया कि यूनाइटेड किंगडम 16 ​​साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेस करने पर बैन लगाएगा उनका कहना है कि यह कदम युवाओं को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए जरूरी है.

स्टारर ने क्या कहा?

डाउनिंग स्ट्रीट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, स्टारर ने कहा कि सरकार बच्चों और टीनएजर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी सोशल मीडिया सर्विसेज़ पर बड़े पैमाने पर रोक लगाएगी.स्टारर ने कहा, “सरकार 16 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाएगी.”

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ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बच्चों की भलाई की रक्षा के लिए यह बैन ज़रूरी था. उन्होंने यह भी इशारा किया कि सरकार नए नियमों से प्रभावित टेक्नोलॉजी कंपनियों के संभावित विरोध का डटकर सामना करने के लिए तैयार है.

यह अनाउंसमेंट ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रपोज़ किए गए सबसे ज़रूरी ऑनलाइन सेफ्टी उपायों में से एक है और यूनाइटेड किंगडम को उन बढ़ती संख्या में देशों में शामिल करता है जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र के आधार पर रोक लगाना चाहते हैं.

एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, स्टारर ने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी कंपनियां इस कदम का विरोध करती हैं तो वह इसका विरोध करेंगे. उन्होंने कहा, “मैं अपने बच्चों की सुरक्षा और खुशी से कोई समझौता करने को तैयार नहीं हूँ.”

एलान के पहले किया पॉलिसी का प्रीव्यू

प्रधानमंत्री ने सोमवार की घोषणा से पहले पॉलिसी का प्रीव्यू किया था.रविवार को जारी एक बयान में, स्टारर ने ऑनलाइन सुरक्षा को आज सरकारों के सामने सबसे बड़ी पब्लिक पॉलिसी चुनौतियों में से एक बताया.

उन्होंने कहा, “हम बच्चों को ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रखते हैं, यह हमारे समय की सबसे बड़ी बहसों में से एक है.”“यह इस बारे में चुनाव है कि हम किसकी तरफ हैं, देश भर के परिवारों की तरफ, या एक मौजूदा स्थिति की तरफ जो काम नहीं कर रही है.”

स्टारर ने यह भी संकेत दिया कि सरकार का इरादा बच्चों के ऑनलाइन सुरक्षा के लिए “दुनिया में सबसे आगे” सुरक्षा उपाय पेश करने का है.AP के अनुसार, उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रिटिश तरीका 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्टाइल के सोशल मीडिया बैन से ज़्यादा रोक लगाने वाला हो सकता है.

कई देशों में लाया जा रहा है कानून

ब्रिटेन का यह कदम बच्चों के ऑनलाइन सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कोशिश के बीच आया है.ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील और इंडोनेशिया ने या तो कानून पेश किया है या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तक बच्चों की पहुँच को कंट्रोल करने वाले उम्र के आधार पर पाबंदियों और ज़रूरतों की घोषणा की है.फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, थाईलैंड और साउथ कोरिया समेत कई दूसरे देश भी ऐसे ही तरीकों पर स्टडी कर रहे हैं या उन्हें डेवलप कर रहे हैं.

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ब्रिटेन में प्रस्तावित पाबंदियां ट्रेडिशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आगे भी बढ़ सकती हैं.द संडे टाइम्स ने बताया कि सरकार चैटबॉट, कुछ गेमिंग एप्लीकेशन में शामिल फीचर्स और बड़े टीनएजर्स को देर रात स्क्रॉल करने से रोकने के लिए बनाए गए कर्फ्यू पर भी पाबंदियों पर विचार कर रही है.

यह फैसला बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी पर एक बड़े पब्लिक कंसल्टेशन के बाद लिया गया है.AP ने बताया कि सरकार को माता-पिता, बच्चों और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से लगभग 116,000 जवाब मिले.अधिकारियों ने कहा कि सबमिशन की संख्या 2012 में इक्वल मैरिज पर किए गए कंसल्टेशन के बाद दूसरे नंबर पर थी.

Tags: UK Social Media Ban
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