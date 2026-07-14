‘डार्लिंग-डार्लिंग’ कहकर कार में ही बन गया हैवान, सीट पर युवती को बनाया शिकार;

England Crime News: 33 वर्षीय एडम डेली ने लीसेस्टर शहर के सेंटर में एक बार के बाहर से 2 युवतियों को अपनी गाड़ी में बिठाया था. इसके बाद एक यात्री को उतारने के बाद उसने दूसरी महिला को आगे की सीट पर बैठने के लिए कहा और जबरदस्ती उससे ओरल संबंध बनाया. उधर,पुलिस ने बताया कि उबर के इस ड्राइवर के कई और भी शिकार हो सकते हैं. इसके बाद उसने पीड़ित महिला को सड़क किनारे एक जगह पर छोड़ दिया, जहां से उसने तुरंत 999 पर कॉल किया. इसके बाद पुलिस ने उसे सिर्फ एक घंटे बाद ही गिरफ़्तार कर लिया, जब वह गाड़ी चला रहा था. शुक्रवार (13 जुलाई, 2026) को उसे दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, धारदार हथियार रखने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद 16 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान उबर कैब ड्राइवर ने बच्चे की अश्लील तस्वीरें बनाने के दो आरोपों को भी स्वीकार किया है. ये सबूत उसके मोबाइल फ़ोन की जांच के दौरान अधिकारियों को मिले थे. लीसेस्टरशायर पुलिस ने चेतावनी दी है कि Uber ड्राइवर के और भी शिकार हो सकते हैं और लोगों से आगे आने की अपील की है. डेली को उस Uber को चलाते हुए गिरफ़्तार किया गया जिसमें उसने कुछ घंटे पहले ही अपनी पीड़िता को बिठाया था. 20-29 साल की उम्र की महिला 29 दिसंबर, 2025 को अपनी दोस्त के साथ बाहर गई थी.

वह उबर (Uber) बुक करने ही वाले थे कि डेली (Daley) उनके पास आकर रुका और कहा कि अगर वे ऐप के ज़रिए बुक करें तो वह उन्हें घर छोड़ देगा. उसने उसकी सहेली को घर छोड़ा और फिर पीड़िता के पते की ओर चल पड़ा. गाड़ी चलाते समय डेली ने पीड़िता के बारे में अश्लील बातें करना और उससे गलत सवाल पूछना शुरू कर दिया. ‘डार्लिंग-डार्लिंग’ कह कर संबोधित करने वाला ड्राइवर अचानक हैवान बन गया. शहर से निकलने के कुछ ही देर बाद डेली ने गाड़ी सड़क किनारे एक जगह (layby) पर रोकी और कहा कि उसे टॉयलेट जाना है. उसने महिला को आगे की सीट पर आने को कहा और फिर चाकू दिखाकर उसे बाहरी संबंध बनाने पर मजबूर किया. उसने महिला का टॉप भी नीचे खींच दिया और उसके ब्रेस्ट को छुआ. वहीं, महिला के रोकने की गुहार लगाने के बाद, उसने उसे वहीं सड़क किनारे छोड़ दिया और तेज़ी से गाड़ी चलाकर भाग गया.

लार का सैंपल देने से किया था इन्कार

पीड़िता ने तुरंत 999 पर कॉल किया और एक घंटे बाद डेली को गिरफ़्तार कर लिया गया; पुलिस CCTV और ANPR कैमरों की मदद से उसकी हरकतों पर नज़र रखने में कामयाब रही. पीड़िता की तुरंत रिपोर्ट करने की वजह से, अधिकारी डेली को तब पकड़ पाए जब वह अपनी कार चला ही रहा था. बॉडीकैम फुटेज में वह पल दिखाई दिया जब डेली को गिरफ़्तार किया गया. जब अधिकारियों ने उसे कार से बाहर निकलने को कहा, तो वह ड्राइवर सीट पर ही हथकड़ी पहने हुए था. डेली ने शिकायत की कि उसकी सीटबेल्ट लगी हुई है और अधिकारियों ने बताया कि वह उसके पीछे है. इसके बाद वह अधिकारियों की ओर बढ़ता हुआ दिखा. फिर उसने पुलिस को लार का सैंपल देने से इन्कार कर दिया.

गिरफ्तारी के दौरान की फोन तोड़ने की कोशिश

जब अधिकारी डेली को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने अपना फ़ोन पकड़ने और उस पर पैर मारकर उसे तोड़ने की कोशिश की, ताकि कोई सबूत न बचे. जांचकर्ताओं ने हमले से पहले और बाद में उसकी हरकतों का पता लगाने के लिए CCTV और उसके फोन डेटा की जांच की. जब अधिकारी डेली को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने अपना फ़ोन पकड़ने और उस पर पैर मारकर उसे तोड़ने की कोशिश की – ताकि कोई सबूत न बचे.

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लगातार अपराध से करता रहा इन्कार

हिरासत में रहने के दौरान, जांचकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर पूछताछ और जांच शुरू की, जिसमें फ़ोरेंसिक जांच और हमले से पहले और बाद में आरोपी की हरकतों का पता लगाने के लिए CCTV और मोबाइल फ़ोन डेटा की समीक्षा शामिल थी. उसके अंडरवियर पर पीड़िता का DNA मिलने के बावजूद डेली ने अपराध करने से इन्कार करना जारी रखा. उसने दावा किया कि महिला का DNA उसमें इसलिए आ गया क्योंकि उसने कार में एक पानी की बोतल से पानी पिया था. बाद में उसने उसी बोतल का इस्तेमाल पेशाब करने के बाद अपना प्राइवेट पार्ट धोने के लिए किया था.

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