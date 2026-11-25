UAE Accident: दुबई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, दुबई में भारतीय कॉन्सुलेट ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है कि UAE के रास अल खैमाह में बस-ट्रक टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई. वहीं बड़ी खबर ये है कि मारे गए 13 लोगों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. वहीं कॉन्सुलेट ने कहा कि उसने दुखी परिवारों से संपर्क किया है और लोकल अधिकारियों के साथ मिलकर हर मुमकिन मदद देने की कोशिश कर रहा है. उसने कहा कि और जानकारी का पता लगाया जा रहा है.

13 लोगों की मौत, 14 घायल

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी यह साफ नहीं है कि इस ताज़ा हादसे में कितने भारतीय मारे गए या घायल हुए हैं. साथ ही बता दें कि UAE के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि रास अल खैमाह में अल वतन रोड पर एक पैसेंजर बस और एक ट्रक की टक्कर हो गई. उसने शुरू में 11 मौतों की खबर दी थी. गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में दो और लोगों की अस्पताल में मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 13 हो गई, और बताया कि हादसे में 14 और लोग घायल हुए हैं.

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हादसे में कई भारतीयों की मौत

खलीज टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, पैसेंजर बस में 41 लोग सवार थे, जब वो एक ट्रक से टकरा गई जो मैकेनिकल खराबी की वजह से सड़क किनारे रुका हुआ था. भारतीय मिशन ने X पर एक पोस्ट में कहा, “रास अल खामिया में हुए दुखद सड़क हादसे से बहुत दुख हुआ, जिसमें भारतीय नागरिकों समेत कई लोगों की जान चली गई.” इसने मदद के लिए 24 घंटे का टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर, 800-46342 भी जारी किया है. यह घटना UAE के फुजैराह में कई गाड़ियों वाले सड़क हादसे में मारे गए 14 लोगों में चार भारतीयों के शामिल होने के कुछ दिनों बाद हुई है. यह हादसा 13 नवंबर की सुबह हुआ था, जिसमें ट्रक समेत 23 गाड़ियां शामिल थीं और 30 लोग घायल हो गए. घायलों में सात भारतीय नागरिकों के साथ-साथ UAE, जॉर्डन, पाकिस्तान, मिस्र, ओमान और ब्राजील के नागरिक भी शामिल हैं.

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