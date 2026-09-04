6.6 करोड़ साल पहले खत्म हो गया था रेक्स, 42ft लंबे डायनासोर की मौत का क्या है ‘दलदल’ कनेक्शन

Tyrannosaurus rex death Mystery: 6.6 करोड़ साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा T. rex (टायरानोसॉरस रेक्स का शाब्दिक अर्थ है-ज़ालिम छिपकलियों का राजा यानी डायनासोर) कैसे खत्म हुआ. वर्षों की मेहनत के बाद एक शानदार रीकंस्ट्रक्शन से पता चला है कि ‘स्कॉटी’ नाम का 42ft लंबा डायनासोर पसली टूटने के बाद कैसे मरा? वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अब तक खोजे गए सबसे बड़े टायरानोसॉरस रेक्स (T. rex) की मौत से कुछ समय पहले उसकी पसली बुरी तरह टूट गई थी. वहीं, अब एक शानदार नए रीकंस्ट्रक्शन की मदद से रिसर्चर जीवाश्म (fossil) के अंदर देख पाए हैं और डायनासोर की चोट के ठीक होने की प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझ पाए हैं.

नए रीकंस्ट्रक्शन में स्कॉटी (डायनासोर) को दिखाया गया है, जो 42 फ़ीट (12.8 मीटर) लंबा शिकारी था और लगभग 6.6 करोड़ साल पहले उस इलाके में घूमता था जिसे अब कनाडा का सस्केचेवान कहा जाता है. यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्राइसेराटॉप्स पर हमला करने के बाद T. rex की बगल में झुंड के ही एक दूसरे सदस्य ने सींग मारा, जिससे सींग ने उसकी त्वचा और मांसपेशियों को चीरते हुए पसली की हड्डी तोड़ दी. यह उसकी मौत की वजह बना. वहीं, टायरानोसॉरस रेक्स के बारे में जानकारी मिली है कि वह बहुत बड़ा और सबसे खतरनाक शिकारी (एपेक्स प्रीडेटर) था. वह करीब 6.8 से 6.6 करोड़ साल पहले लेट क्रिटेशियस काल के दौरान पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में रहता था. ग्रीक और लैटिन भाषाओं में इसके नाम का अर्थ है ज़ालिम छिपकलियों का राजा.

चोट लगने के बाद पूरी तरह से नहीं ठीक हो पाया

जीवाश्म बनी हड्डी की बारीकी से जांच करने पर उसके अंदर रक्त वाहिकाओं (blood vessels) का एक नेटवर्क नजर आया. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि ये वाहिकाएं तब बनीं जब स्कॉटी का शरीर फ्रैक्चर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और क्षतिग्रस्त हिस्से में आयरन से भरपूर खून बह रहा था. यह अलग बात है कि ठीक होने की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पसली के पूरी तरह ठीक होने से पहले ही उस विशाल डायनासोर की मौत हो गई.

झुंड में से किसी एक ने किया था हमला

सस्केचेवान में यूनिवर्सिटी ऑफ़ रेजिना (U of R) में फिजिक्स के प्रोफेसर मौरिसियो बारबी ने कहा कि यह लॉटरी जीतने जैसा है. स्कॉटी की पसली में मिनरलाइज़्ड रक्त वाहिकाओं का एक विशाल नेटवर्क है, जिसे पहले कभी किसी जीवाश्म में नहीं देखा गया. ट्राइसेराटॉप्स पर हमला करने के बाद T. रेक्स के शरीर के एक तरफ झुंड के ही एक दूसरे सदस्य ने सींग से वार किया; सींग ने उसकी त्वचा और मांसपेशियों को चीरते हुए उसकी पसली की हड्डी तोड़ दी. यहां पर बता दें कि इंटरनेट पर की गई सर्च के मुताबिक, ट्राइसेराटॉप्स (Triceratops) एक विशालकाय और प्रसिद्ध शाकाहारी डायनासोर था जो लगभग 69 से 66 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटेशियस काल के दौरान पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में रहता था.

सींग ने चीर दी थी त्वचा और मांसपेशियां

अब बता चला है कि ट्राइसेराटॉप्स पर हमला करने के बाद T. रेक्स के शरीर के एक तरफ झुंड के ही एक दूसरे सदस्य ने सींग से वार किया. सींग ने उसकी त्वचा और मांसपेशियों को चीरते हुए उसकी पसली की हड्डी तोड़ दी. स्कॉटी के अवशेष 1991 में सस्केचेवान की फ्रेंचमैन रिवर वैली में मिले थे, जो उत्तरी अमेरिका में डायनासोर के जीवाश्मों (फॉसिल) के सबसे समृद्ध स्थलों में से एक है. यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि घायल होने के बाद T. रेक्स की मौत एक खारे दलदल में हुई. इस दलदल ने उसके शरीर के सड़ने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया और रक्त वाहिकाओं (blood vessels) के नाजुक नेटवर्क को सुरक्षित रखने में मदद की.

टेनेसी में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी की टीम ने जीवाश्म को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी विस्तृत थ्री-डायमेंशनल (3D) तस्वीरें बनाने के लिए शक्तिशाली न्यूट्रॉन इमेजिंग का इस्तेमाल किया. इस तकनीक की मदद से वे एक तरह का ‘प्रीहिस्टोरिक मेडिकल स्कैन’ कर पाए, जिससे पत्थर जैसी सख्त हड्डी के अंदर छिपी संरचनाएं दिखाई दीं. न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए वे नरम ऊतकों (soft tissue) के उन निशानों का भी पता लगा सकते हैं जिन्हें सामान्य एक्स-रे से देखना मुश्किल होता है. इसका नतीजा यह हुआ कि हमें पृथ्वी पर घूमने वाले सबसे मशहूर शिकारियों में से एक के जीवन के आखिरी अध्याय की एक अद्भुत झलक मिली.

खारे दलदल में हुई थी स्कॉटी की मौत

शोधकर्ताओं का कहना है कि रक्त वाहिकाओं की मौजूदगी से पता चलता है कि चोट ठीक होने लगी थी. जब हड्डी टूटी तो उस हिस्से में आयरन से भरपूर खून बहने लगा, जिससे घाव भरने में मदद करने वाली रक्त वाहिकाएं बनीं. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि जब स्कॉटी के शरीर ने फ्रैक्चर को ठीक करने की कोशिश की, तो खून की नसें बनीं और आयरन से भरपूर खून उस खराब हिस्से में बहने लगा. फिर चोट लगने के बाद टी. रेक्स की मौत एक खारे दलदल में हुई, जिससे शरीर के सड़ने की प्रक्रिया धीमी हो गई और खून की नसों का नाजुक नेटवर्क सुरक्षित रह गया.

स्कॉटी, टी. रेक्स के बारे में क्या कहते हैं वैज्ञानिक

दुनिया के सबसे बड़े पहचाने गए टी. रेक्स, ‘स्कॉटी’ का वजन 33,000 पाउंड (15,000 किलोग्राम) तक था और वह 42 फीट (12.8 मीटर) से ज़्यादा लंबा था. इस कंकाल की पहचान अब तक के सबसे पुराने टी. रेक्स के तौर पर भी की गई है, जो 30 साल से ज़्यादा उम्र तक जीवित रहा. एक पुरानी स्टडी से पता चला है कि जब स्कॉटी धरती पर घूमता था, तो उसका वजन 33,000 पाउंड (15,000 किलोग्राम) तक हो सकता था. यह वजन दो हाथियों या लंदन की डबल-डेकर बस से भी ज़्यादा है, और पहले सोचे गए वजन से 70 प्रतिशत ज़्यादा है. ओटावा में कैनेडियन म्यूज़ियम ऑफ़ नेचर के रिसर्चर्स ने एक मॉडल बनाया जिससे इस प्रागैतिहासिक जीव के अधिकतम आकार का अनुमान लगाया गया।