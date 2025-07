Typhoon Wipha Video: चीन और हांगकांग में प्रलयकारी तूफान ने मचाई भारी तबाही, तेज हवाओं में उड़ते नजर आए लोग, खौफनाक मंजर देख अटक जाएंगी सांसें

Typhoon Wipha Video: तूफान विफा चीन के कई इलाकों में तबाही मचा रहा है और रविवार को दक्षिणी प्रांत में आए इस तूफान के बाद लगभग 6,70,000 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। इंटरनेट पर कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो जमीनी स्तर पर विनाशकारी हालात दिखाती हैं। एक वायरल वीडियो में लोगों को तूफान विफा की तेज हवाओं से जूझते हुए दिखाया गया है।

सोशल मीडिया पर चीन में प्रलयकारी तूफान के ढेर सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे एक वीडियो में तेज हवाओं के कारण लोगों का संतुलन लगभग बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चे और परिवार तेज हवाओं के कारण बेहाल हो गए, कुछ जमीन पर गिर गए जबकि कुछ को रास्तों पर चलने में भी दिक्कत हो रही थी। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “तूफान विफा ने आज हांगकांग और दक्षिणी चीन में यात्रा और दैनिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया, 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दीं और अकेले हांगकांग में लगभग 80,000 यात्री प्रभावित हुए।”

इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आस-पास के शहरों में सैकड़ों और उड़ानें विलंबित हुईं। तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़ गए, जिससे 26 लोग घायल हो गए और 250 से ज्यादा लोगों ने शरण ली। तूफान ग्वांगडोंग पहुंचने से पहले शहर के दक्षिण से गुजरा।

Typhoon Wipha disrupted travel and daily life across Hong Kong and southern China today, grounding over 400 flights and affecting around 80,000 passengers in Hong Kong alone.

Hundreds more flights were delayed in nearby cities. High winds toppled trees, injuring 26 people, and… pic.twitter.com/79U0q0vgiy

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 20, 2025