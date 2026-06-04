तुर्की का दोहरा रवैया! पाकिस्तान से ‘यारी’, कश्मीर पर हमेशा दिया धोखा? अब भारत से बोला- ‘हमारी दोस्ती को…’

भारत के साथ अपने रिश्तों को बचाने और उन्हें आगे बढ़ाने की इच्छा जताते हुए तुर्की ने एक बड़ा बयान दिया है. तुर्की का कहना है कि पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती को भारत के खिलाफ दुश्मनी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उसने साफ किया कि इस्लामाबाद के लिए उसके समर्थन की वजह से दूसरे देशों (विशेषकर भारत) के साथ सहयोग और आपसी रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए.

तुर्की के विदेश मंत्री ने क्या कहा?

सिंगापुर के रैफल्स होटल में ‘इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज’ (IISS) के एक लेक्चर में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने भारत के लिए एक बड़ा शांति संदेश दिया. हाकान फिदान ने अपने संबोधन में कहा, ‘तुर्की और भारत को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सहयोग करने और एक-दूसरे को फायदा पहुंचाने के बहुत सारे मौके हैं. हम दोनों ही इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए काफी परिपक्व देश हैं. केवल तुर्की ही ऐसा अकेला देश नहीं है जिसके पाकिस्तान के साथ अच्छे और भाईचारे वाले संबंध हैं, दुनिया में और भी कई देश हैं.’

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर ‘क्लैश रिपोर्ट’ द्वारा शेयर किए गए भाषण के वीडियो के मुताबिक, फिदान ने आगे कहा, ‘अगर भारत उन सभी देशों से नाराज होने लगेगा या उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगेगा जिनके पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते हैं और जो उसे सपोर्ट करते हैं, तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या कहा जाए.’ उन्होंने भारत और तुर्की के द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए कहा, ‘जैसा कि मैंने कहा, द्विपक्षीय स्तर पर भारत के साथ हमारा कोई विवाद या समस्या नहीं है. हम भारत से यही गुजारिश करते हैं कि वह इस मामले को किसी अलग नजरिए से न देखे. दोनों देशों के बीच यही किया जाना सबसे सही है.’

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan on India-Türkiye relations: If India is going to be resentful about any country having good relations with Pakistan, there are many such countries. We have no problem on a bilateral level with India and we urge India not to read the issue… pic.twitter.com/Z11G9GFwNO — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

इस बयान के क्या हैं मायने?

तुर्की के विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार आतंकवाद को लेकर तनाव चरम पर है. वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की किरकिरी होती रही है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की हमेशा उसके साथ खड़ा दिखा है. यही वजह है कि भारत के लिए तुर्की का यह नया रुख काफी अहम माना जा रहा है.

कश्मीर मुद्दे पर तुर्की का रुख

तुर्की और पाकिस्तान के बीच दशकों से गहरे राजनीतिक, राजनयिक और रक्षा संबंध रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तुर्की लगातार कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता रहा है, जिसका भारत हमेशा से कड़ा विरोध करता आया है. विवादों के बावजूद भारत और तुर्की के बीच व्यापार, पर्यटन और बिजनेस के मोर्चे पर अच्छे संबंध हैं. हालांकि, अंकारा (तुर्की की राजधानी) द्वारा कश्मीर पर दिए जाने वाले बयानों और पाकिस्तान से उसकी नजदीकी के कारण इन रिश्तों में समय-समय पर खटास आती रही है.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के समय भी आमने-सामने थे दोनों देश

तुर्की ने पिछले साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी खुलकर इस्लामाबाद का साथ दिया था. दरअसल 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें पाकिस्तानी कनेक्शन वाले आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी. इसके जवाब में भारतीय सेना ने मई 2025 में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के अंदर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक (सैन्य कार्रवाई) की थी जिसे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का नाम दिया गया था.

उस सैन्य टकराव के दौरान तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भारत की कार्रवाई की आलोचना करते हुए बयान जारी किया था, ‘हम पाकिस्तान और भारत के बीच बदलते हालातों को लेकर चिंतित हैं. भारत द्वारा की गई इस कार्रवाई से पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ गया है. हम आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों और ऐसे भड़काऊ कदमों की निंदा करते हैं.’

उस तल्खी के बाद, अब सिंगापुर के मंच से तुर्की के विदेश मंत्री द्वारा दिया गया यह ताजा बयान भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारने और नए सिरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है.