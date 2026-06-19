कौन हैं तुलसी गबार्ड? इंडियाज डॉटर ने आखिरी दिन खोले COVID के चौंकाने वाले राज़; फौसी पर लगाए गंभीर आरोप

Tulsi Gabbard COVID Documents: US नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर (DNI) तुलसी गबार्ड ने अपने ऑफिस के आखिरी दिन नए डॉक्यूमेंट्स और ईमेल जारी किए. इन डॉक्यूमेंट्स में दावा किया गया है कि COVID-19 महामारी शुरू होने से पहले, US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिज़ीज़ (NIAID) के हेड डॉ. एंथनी फौसी ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (WIV) में चमगादड़ से जुड़े कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए US टैक्सपेयर्स के लाखों डॉलर दिए थे.

इन डॉक्यूमेंट्स में आरोप है कि यह रिसर्च बाद में हुए लैब लीक से जुड़ी हो सकती है, जिसे कुछ लोग COVID-19 महामारी का संभावित कारण मानते हैं. हालांकि, COVID-19 की शुरुआत को लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी में राय बंटी हुई है, और यह मुद्दा विवादित बना हुआ है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि तुलसी गबार्ड कौन हैं, उनका इंडिया कनेक्शन क्या है और उनके पति कौन हैं साथ ही इस नए मामले को लेकर तुलसी ने क्या खुलासे किए हैं.

तुलसी गबार्ड कौन हैं?

तुलसी गबार्ड अमेरिकी राजनीति में एक जानी-मानी हस्ती हैं, जिन्हें अक्सर भारत और हिंदू संस्कृति से उनके गहरे जुड़ाव के कारण इंडियाज़ डॉटर कहा जाता है. वह US कांग्रेस में पहुंचने वाली पहली हिंदू लॉमेकर थीं. हालांकि तुलसी का जन्म US के इलाके अमेरिकन समोआ में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश हवाई और फिलीपींस में हुई. उनकी मां, कैरल पोर्टर गैबार्ड, बाद में हिंदू धर्म से प्रभावित हुईं और परिवार में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का असर बढ़ता गया.

तुलसी ने खुद अक्सर भगवद गीता और सनातन परंपरा का ज़िक्र किया है. तुलसी US में भारतीय समुदाय के बीच बहुत पॉपुलर हैं. वह अक्सर भारतीय त्योहारों, योग, आध्यात्मिकता और हिंदू परंपराओं के बारे में खुलकर बात करती हैं.

तुलसी के पति, अब्राहम विलियम्स कौन हैं?

अब्राहम विलियम्स पेशे से सिनेमैटोग्राफर हैं. वह 2012 में तुलसी गैबार्ड से मिले थे, जब वह उनके चुनाव कैंपेन में फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रहे थे. उनकी दोस्ती धीरे-धीरे बढ़ी और उन्होंने 2015 में शादी कर ली. अब्राहम हमेशा से अमेरिकी राजनीति में तुलसी के शांत लेकिन मज़बूत पार्टनर रहे हैं.

फौसी पर क्या आरोप थे?

तुलसी गबार्ड के जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में आरोप है कि फौसी ने कुछ US इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ मिलकर COVID-19 की शुरुआत से जुड़े फैक्ट्स को दबाने की कोशिश की. उन पर लैब-लीक थ्योरी को कमज़ोर करने और वायरस के नेचुरल ओरिजिन की कहानी को बढ़ावा देने में भूमिका निभाने का आरोप है. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, फाउची ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को अपने पसंदीदा साइंटिस्ट्स की राय दी, और उन नतीजों को बाद में साइंटिफिक आम सहमति के तौर पर पेश किया गया.

Today, on my final day as Director of National Intelligence, I’m releasing never-before-seen communications and documents exposing how Dr. Fauci provided millions in US taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research at the Wuhan lab, worked with politicized elements… pic.twitter.com/ZMdliW4zyS — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 19, 2026

कांग्रेस से झूठ बोलने के आरोप

गबार्ड के ऑफिस का दावा है कि जारी की गई बातचीत और ईमेल 2024 में कांग्रेस के सामने फौसी की गवाही से मेल नहीं खाते. उस समय, उनसे पूछा गया था कि क्या उन्होंने FBI, CIA, DIA, या दूसरी US इंटेलिजेंस एजेंसियों से COVID-19 या वायरस रिसर्च के बारे में बात की थी. कहा जाता है कि फौसी ने उस समय ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार किया था, लेकिन नए डॉक्यूमेंट्स कुछ और ही बताते हैं.

व्हिसलब्लोअर्स ने गंभीर आरोप लगाए

इन डॉक्यूमेंट्स में कई व्हिसलब्लोअर्स की गवाही शामिल है. उनका आरोप है कि लैब-लीक थ्योरी को सपोर्ट करने वाले इंटेलिजेंस एनालिस्ट पर दबाव डाला गया था. कुछ को डिसक्वालिफ़िकेशन की धमकी दी गई, जबकि एक कर्मचारी को शिकायत करने के कुछ ही दिनों बाद नौकरी से निकाल दिया गया. व्हिसलब्लोअर्स का यह भी आरोप है कि शिकायत प्रोसेस में प्राइवेसी से समझौता किया गया, जिससे डर का माहौल बना.

तुलसी गबार्ड ने क्या कहा?

तुलसी गबार्ड ने कहा कि COVID महामारी ने दुनिया भर में लाखों लोगों पर असर डाला है और हज़ारों लोगों की जान ले ली है. उनके अनुसार, अमेरिकी जनता पूरी सच्चाई, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की हक़दार है. ये डॉक्यूमेंट्स एक साल के प्रोसेस के बाद जारी किए गए थे. उनका आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने गलतियां छिपाने, आलोचना करने वालों को चुप कराने और इंटेलिजेंस पर असर डालने की कोशिश की. इन मामलों को अब आगे की जांच के लिए इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंस्पेक्टर जनरल के पास भेज दिया गया है.