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जिसकी वजह से मारे गए थे 71 लाख से ज्यादा लोग, क्या अमेरिका ने की थी उसकी फंडिंग? खुलासे से हड़कंप

तुलसी गबार्ड द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में दावा किया गया है कि फौसी ने कुछ US इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ मिलकर COVID-19 की शुरुआत से जुड़े फैक्ट्स को दबाने की कोशिश की. आरोप है कि उन्होंने लैब-लीक थ्योरी को कमजोर करने और वायरस की नेचुरल शुरुआत की कहानी को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: June 19, 2026 2:00:58 PM IST

वुहान से अमेरिका ने लीक करवाया था Covid-19 वारयस?
वुहान से अमेरिका ने लीक करवाया था Covid-19 वारयस?


US Role In COVID 19 Leak: US नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर (DNI) तुलसी गबार्ड ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन नए डॉक्यूमेंट्स और ईमेल जारी किए हैं. इन डॉक्यूमेंट्स में दावा किया गया है कि COVID-19 महामारी शुरू होने से पहले, US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिज़ीज़ (NIAID) के उस समय के हेड डॉ. एंथनी फौसी ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ़ वायरोलॉजी (WIV) में चमगादड़ से जुड़े कोरोनावायरस पर रिसर्च के लिए US टैक्सपेयर के लाखों डॉलर दिए थे.

इन डॉक्यूमेंट्स में आरोप है कि यह रिसर्च बाद में हुए लैब लीक से जुड़ी हो सकती है, जिसे कुछ लोग COVID-19 महामारी का संभावित कारण मानते हैं. हालांकि, COVID-19 की शुरुआत को लेकर साइंटिफिक कम्युनिटी में अभी भी अलग-अलग राय है, और यह मुद्दा विवादित बना हुआ है.

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फौसी पर क्या आरोप लगाए गए थे?

तुलसी गबार्ड द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में दावा किया गया है कि फौसी ने कुछ US इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ मिलकर COVID-19 की शुरुआत से जुड़े फैक्ट्स को दबाने की कोशिश की. आरोप है कि उन्होंने लैब-लीक थ्योरी को कमजोर करने और वायरस की नेचुरल शुरुआत की कहानी को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई.

डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, फौसी ने अपने पसंदीदा साइंटिस्ट्स की राय इंटेलिजेंस एजेंसियों को दी, और उन नतीजों को बाद में साइंटिफिक आम सहमति के तौर पर पेश किया गया.

कांग्रेस से झूठ बोलने का आरोप

गैबार्ड के ऑफिस का दावा है कि जारी की गई बातचीत और ईमेल 2024 में कांग्रेस के सामने फौसी की गवाही से मेल नहीं खाते. उस समय, उनसे पूछा गया था कि क्या उन्होंने COVID-19 या वायरस रिसर्च के बारे में FBI, CIA, DIA, या दूसरी US इंटेलिजेंस एजेंसियों से बात की थी.कथित है कि फौसी ने उस समय ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार किया था, जबकि नए डॉक्यूमेंट्स इसके उलट इशारा करते हैं.

व्हिसलब्लोअर्स ने गंभीर आरोप लगाए

डॉक्यूमेंट्स में कई व्हिसलब्लोअर्स की गवाही का भी ज़िक्र है. उनके मुताबिक, लैब-लीक थ्योरी का समर्थन करने वाले इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स पर दबाव था. कुछ को प्रमोशन न मिलने की चेतावनी दी गई, जबकि एक कर्मचारी को शिकायत करने के कुछ ही दिनों बाद निकाल दिया गया.व्हिसलब्लोअर्स का यह भी आरोप है कि शिकायत प्रोसेस में गोपनीयता से समझौता किया गया, जिससे डर का माहौल बना.

तुलसी गबार्ड ने क्या कहा?

तुलसी गबार्ड ने कहा कि COVID महामारी ने दुनिया भर में लाखों लोगों पर असर डाला और लाखों जानें लीं. उनके मुताबिक, अमेरिकी जनता पूरी सच्चाई, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की हकदार है.

गबार्ड का कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्स एक साल के प्रोसेस के बाद जारी किए गए हैं. उनका आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने गलतियों को छिपाने, आलोचना करने वालों को चुप कराने और इंटेलिजेंस पर असर डालने की कोशिश की. इन मामलों को अब आगे की जांच के लिए इंटेलिजेंस कम्युनिटी के इंस्पेक्टर जनरल के पास भेज दिया गया है.

COVID-19 से कितने लोगों की हुई मौत?

दुनिया भर में COVID-19 से 7.1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है. हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) का अनुमान है कि महामारी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर (ज़्यादा मौत) से होने वाली मौतों की असल संख्या 15 मिलियन से 35 मिलियन के बीच है.

Tags: covid 19Tulsi GabbardUS
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