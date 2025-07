Kamchatka Earthquake: शक्तिशाली भूकंप से कांपा रूस का Kamchatka, 7.4 मापी गई झटकों की तीव्रता.. सुनामी को लेकर चेतावनी जारी

Kamchatka Earthquake News : रविवार को रूस के सुदूर कामचटका प्रायद्वीप में भूकंपों की एक शक्तिशाली श्रृंखला ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी और पूरे प्रशांत क्षेत्र में व्यापक चिंता पैदा कर दी। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के अनुसार, भूकंपीय गतिविधि की शुरुआत 6.6 तीव्रता के भूकंप से हुई, जो कामचटका तट के पास 10 किलोमीटर (6.2 मील) की उथली गहराई पर आया। शुरुआत में 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके ने एक तीव्र भूकंपीय श्रृंखला की शुरुआत को चिह्नित किया।

इसके तुरंत बाद, उसी क्षेत्र में एक और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया। शुरुआत में इसकी तीव्रता 6.7 दर्ज की गई थी, जिसे बाद में GFZ और यूरोपीय भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (EMSC) दोनों ने 7.4 तक बढ़ा दिया।

इस शक्तिशाली भूकंप का केंद्र पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की शहर से लगभग 144 किलोमीटर पूर्व में स्थित था, जहाँ लगभग 1,80,000 निवासी रहते हैं। यह भूकंप 20 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिससे इसका संभावित प्रभाव और भी बढ़ गया।

इसके बाद के घंटों में, कई झटके महसूस किए गए, जिनमें अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, 6.7 तीव्रता का एक और शक्तिशाली भूकंप भी शामिल था। झटकों की श्रृंखला क्षेत्र के प्रशांत तट के पास, समुद्र तट से लगभग 140 किलोमीटर दूर केंद्रित थी।

🌊 A tsunami threat has been declared in Kamchatka after powerful earthquakes.

The first earthquake, measuring 7.0 in magnitude, struck the Pacific Ocean, with its epicenter 167 km from Petropavlovsk-Kamchatsky. In some areas of the city, tremors reached 5 points.

The second… pic.twitter.com/W4ieDzy0lb

— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 20, 2025