Donald Trump News: तानाशाही पर उतारू हुए Trump, अपने ही देश के नागरिकों को वाशिंगटन से बाहर करने का बनाया प्लान… आखिर क्या करना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति?

Donald Trump News: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार, 10 अगस्त, 2025 को, वाशिंगटन डीसी में बेघर लोगों से “तुरंत बाहर निकलने” या बेदखली का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने व्हाइट हाउस से वर्जीनिया स्थित अपने गोल्फ कोर्स जाते समय अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर यह पोस्ट किया। उन्होंने लोगों को बेघर पड़ा देखा और तुरंत आदेश पारित कर दिया। ट्रम्प ने राजधानी में अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए संघीय अधिकारियों को भेजने का भी वादा किया, हालाँकि आधिकारिक पुलिस आँकड़े बताते हैं कि हिंसक अपराध 30 से ज़्यादा सालों में सबसे कम है।

ट्रम्प का बेघर लोगों को तुरंत वाशिंगटन छोड़ने का आदेश

ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रम्प की पोस्ट में उनके काफिले से ली गई चार तस्वीरें शामिल थीं। दो तस्वीरों में व्हाइट हाउस से लगभग एक मील दूर एक हाईवे रैंप के पास घास पर लगभग 10 टेंट दिखाई दे रहे थे। एक अन्य तस्वीर में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की एक इमारत की सीढ़ियों पर एक व्यक्ति सो रहा था। एक और तस्वीर में कैनेडी सेंटर के पास कूड़े से भरी एक सड़क दिखाई दे रही थी।

अपने पोस्ट में, डोनाल्ड ट्रम्प ने लिखा, “हम आपको रहने के लिए जगह देंगे, लेकिन राजधानी से दूर।” उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य वाशिंगटन डीसी की सुरक्षा और स्वच्छता में सुधार करना है। इसके अलावा, उन्होंने खुलासा किया कि वह सोमवार सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपराध रोकथाम और शहर की सफाई पर बात करेंगे।

Trump is going to traffic homeless people. Many won’t have ID, and will likely end up incarcerated with immigrants who are being arrested, trafficked and detained, without due process. He’s not going to stop with Washington DC. pic.twitter.com/xrtJrkkfPY — Melanie D’Arrigo (@DarrigoMelanie) August 10, 2025

ट्रम्प ने राजधानी में उतारे फेडरल एजेंट

डोनाल्ड ट्रम्प पहले ही वाशिंगटन डीसी में गश्त के लिए सैकड़ों फेडरल एजेंट भेज चुके हैं। लेकिन मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग का कहना है कि 2024 में हिंसक अपराध 2023 की तुलना में 35% कम हुए हैं, और 2025 में अब तक 26% की कमी आई है।

व्हाइट हाउस ने इस फैसले पर क्या कहा?

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा, “अपराधियों को सड़कों से हटाकर और नए संसाधनों को व्यसन मुक्ति कार्यक्रमों की ओर लगाकर, ट्रम्प प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिकी अपने समुदायों में सुरक्षित महसूस करें और व्यसन या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों को उनकी आवश्यक सहायता मिल सके।”

