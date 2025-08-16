Trump की पत्नी ने Putin को भेजा खत, Melania Trump ने कागज पर क्या लिखा? रूस को मनाने का ये कौन सा पैंतरा

Trump Wife Melania Sent Letter To Putin: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग फाइनली हो गई है। दोनों पावरफुल वर्ल्ड लीडर्स अलास्का में मिले और रूस-यूक्रेन शांति पर बातचीत की। पुतिन ने ट्रंप की शांतिवार्ता रिजेक्ट कर दी है लेकिन फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति संतुष्ट होकर निकले। आखिर में पुतिन ने ट्रंप को अगली बार मॉस्को में मीटिंग के लिए इनवाइट किया। इन सबके बीच ट्रंप की पत्नी मेलानिया के एक खत को लेकर खूब बातें हो रही हैं। अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने रूसी राष्ट्रपति को एक लेटर लिखकर भेजा था। आगे जानें उसमें क्या लिखा था और इस जेस्चर के मायने क्या हैं?

Melania ने Putin को खत में लिखी क्या बात?

रूस-यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर ट्रंप और पुतिन के बीच बात नहीं बन पाई। हालांकि, ट्रंप पूरी तैयारी से आए थे और साथ में अपनी पत्नी मेलानिया का एक खत भी लेकर आए थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने पुतिन को मनाने के लिए ट्रंप के हाथों चिट्ठी भिजवाई थी। इस हाईप्रोफाइल मीटिंग के दौरान मिलेनिया पहुंच नहीं पाईं लेकिन अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने खत का सहारा लिया। इस लेटर में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान हुए बच्चों के अपहरण का मुद्दा उठाया था। ये संवेदनशील विषय, यूक्रेन कई इंटरनेशनल मंच से उठा चुका है।

Russia Ukraine War के बीच उन बच्चों के साथ क्या हुआ?

वोलोडिमिर जेलेंस्की ने आरोप लगातार ये आरोप लगाने आ रहे हैं कि रूस ने युद्ध की आढ़ में हजारों बच्चों का अपहरण कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि ये बच्चे रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में कैद करके रखे गए हैं। यूक्रेन ने इसे जनसंहार का नाम दिया है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी इस मामले पर रिपोर्ट निकालते हुए 2022 में यूक्रेनी बच्चों के साथ हुई बर्बरता बयां की है। हालांकि, रूस की तरफ से जारी की गई सफाई में युद्ध ग्रस्त इलाकों में अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम बताया है।

यूक्रेन के साथ सुर में सुर मिलाते ट्रंप की पत्नी ने पुतिन को खत भेजा है। हालांकि, अब देखना होगा कि रूसी राष्ट्रपति का इस पर क्या रिएक्शन होता है।