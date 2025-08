Russia US Tension: दुनिया भर में सीजफायर करवाना सिर्फ दिखावा, Trump ने रूस को दी परमाणु युद्ध की धमकी, कहा – परमाणु युद्ध के लिए अमेरिका तैयार

Russia US Tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटकीय रूप से बयानबाजी में तेज़ी लाते हुए घोषणा की है कि अमेरिका रूस के साथ परमाणु युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी यह टिप्पणी वाशिंगटन और मॉस्को के बीच लगातार बढ़ते तनावपूर्ण संबंधों के बीच आई है। हालाँकि, ट्रंप ने यह भी कहा, “मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में किसी की जीत होती है।”

ट्रंप ने यह टिप्पणी रूसी जलक्षेत्र के पास अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती का आदेश देने के तुरंत बाद की। इस कदम से अमेरिका-रूस संबंधों में और तनाव आने की आशंका है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने बताया कि उन्होंने यह आदेश पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के “बेहद भड़काऊ बयानों” के जवाब में जारी किया है।

ट्रंप ने लिखा, “शब्द मायने रखते हैं। कभी-कभी वे अनपेक्षित परिणाम देते हैं।” “मुझे उम्मीद है कि मेदवेदेव की टिप्पणियों के साथ ऐसा नहीं होगा।”

ट्रंप और मेदवेदेव के बीच यह बहस इस हफ़्ते की शुरुआत में शुरू हुई थी, जब ट्रंप ने गुरुवार सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट में मेदवेदेव को “रूस का असफल पूर्व राष्ट्रपति” कहा था। जवाब में, मेदवेदेव ने पलटवार करते हुए कहा, “रूस हर मामले में सही है और अपने रास्ते पर चलता रहेगा।”

मेदवेदेव द्वारा ट्रंप पर रूस के साथ “अल्टीमेटम गेम” खेलने का आरोप लगाने के बाद वाकयुद्ध और तेज़ हो गया। एक पोस्ट में, उन्होंने चेतावनी दी, “ट्रंप को दो बातें याद रखनी चाहिए: पहली, रूस इज़राइल या ईरान नहीं है; और दूसरी, हर नया अल्टीमेटम एक ख़तरा है और युद्ध की ओर एक कदम है—रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, बल्कि रूस और उनके अपने देश (संयुक्त राज्य अमेरिका) के बीच।”

शुक्रवार को व्हाइट हाउस से प्रस्थान करते समय पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका रूस से जुड़ी किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। पनडुब्बियों के स्थानों के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने विवरण देने से इनकार कर दिया और कहा, “हमें यह करना ही था। हमें बस सावधान रहना होगा। एक धमकी दी गई थी, और हमें नहीं लगा कि यह उचित है, इसलिए मुझे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं यह अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ।” “जब आप परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हों, तो आपको तैयार रहना चाहिए। हम पूरी तरह तैयार हैं।”

