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Trump Tariff: ट्रंप ने बढ़ाई भारत की मुश्किल! क्या बंद होगा Russia से Crude Oil Import?

Trump Tariff: टैरिफ, टैरिफ, और भी टैरिफ - डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पसंदीदा इकोनॉमिक हथियार फिर से फोकस में है, क्योंकि US ने एक नया बिल पास किया है जो उसके प्रेसिडेंट को उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की इजाज़त देता है जो बड़े पैमाने पर रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं.

By: Heena Khan | Published: September 19, 2026 7:02:48 AM IST

Trump Tariff
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Trump Tariff: टैरिफ, टैरिफ, और भी टैरिफ – डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पसंदीदा इकोनॉमिक हथियार फिर से फोकस में है, क्योंकि US ने एक नया बिल पास किया है जो उसके प्रेसिडेंट को उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की इजाज़त देता है जो बड़े पैमाने पर रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं. इसका मतलब है कि भारत भी लिस्ट में है, और चीन भी. US हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बुधवार को “लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026” को मंज़ूरी दे दी. यह कानून अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास उनके साइन के लिए जाएगा. तो, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूस से क्रूड ऑयल खरीदने पर 100% टैरिफ लगाएंगे? इसका US को भारत के एक्सपोर्ट और मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच उसकी एनर्जी सिक्योरिटी की स्थिति पर क्या असर होगा? भारत के लिए रूस का कच्चा तेल कितना ज़रूरी है और अगर US से नए टैरिफ लगे तो क्या वह इसे खरीदना बंद कर देगा?

रूस सैंक्शन्स बिल किस बारे में है

शुरू में डेढ़ साल पहले पेश किए गए इस बिल में रूस के कच्चे तेल के बड़े खरीदारों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था. लेकिन, बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया गया. हाउस ने बिल को 262 वोटों के मुकाबले 159 वोटों से मंज़ूरी दे दी. बिल का मुख्य मकसद रूस के एनर्जी और डिफेंस सेक्टर के साथ-साथ उसके टैंकरों के “शैडो फ्लीट” को टारगेट करना है, जिनका इस्तेमाल मौजूदा सैंक्शन्स से बचने के लिए किया जाता है. इसका मकसद रूस की उन फंड्स तक पहुंच को रोकना है, जिनके बारे में US का दावा है कि वे यूक्रेन में मॉस्को की लड़ाई में मदद करते हैं.

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रूस सैंक्शन्स बिल: भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

यह नया कानून US प्रेसिडेंट को चीन और भारत जैसे देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की पावर देता है, जो रूस के कच्चे तेल के बड़े खरीदार हैं. अभी रूस के एनर्जी के टॉप पांच इंपोर्टर्स की लिस्ट में शायद चीन, इंडिया, स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान शामिल हैं. यह ईरान पर बैन को भी बढ़ाता है. ग्राहम एक्ट पिछले महीने सीनेट में 86-11 वोट से पास हुआ था, जिसे दोनों पार्टियों से मज़बूत सपोर्ट मिला था. तो इस बिल का इंडिया के लिए क्या मतलब है? आइए पहले समझते हैं कि इंडिया की रशियन क्रूड पर डिपेंडेंस क्या है.

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Tags: crude oilDonald TrumpPetrol Diesel Price
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