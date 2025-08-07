Home > विदेश > Trump tariff: ट्रंप की टैरिफ से डर गया भारत? सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगायी रोक, प्रमुख सरकारी तेल कम्पनियाँ शामिल

Trump tariff: ट्रंप की टैरिफ से डर गया भारत? सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगायी रोक, प्रमुख सरकारी तेल कम्पनियाँ शामिल

Trump tariff: अमेरिका के ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के दबाव में भारत की सरकारी तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) ने रूस के उरल्स कच्चे तेल की स्पॉट खरीद को अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह कदम भारत-रूस तेल व्यापार पर अमेरिकी दबाव का स्पष्ट संकेत है।

Published By: Shivani Singh
Published: August 7, 2025 19:44:35 IST

Trump tariff: ट्रंप की टैरिफ से डर गया भारत? सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगायी रोक, प्रमुख सरकारी तेल कम्पनियाँ शामिल

Trump tariff: भारत और रूस के बीच तेल व्यापार पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुआ है। जब से पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, भारत को भारी डिस्काउंट पर रूसी उरल्स ग्रेड कच्चा तेल मिलने लगा। लेकिन अब इस व्यापार पर खतरे के बादल मंडराते दिख रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद, भारत की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों — इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) — ने अक्टूबर महीने के लिए रूस से स्पॉट तेल खरीद को अस्थायी रूप से रोक दिया है।

भारत रूस तेल व्यापार पर अमेरिका का दबाव

यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब अमेरिका रूस पर यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का दबाव बना रहा है। ट्रंप सरकार को लगता है कि यदि भारत जैसे बड़े ग्राहक रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, तो रूसी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए अमेरिका ने भारत को आर्थिक दबाव में लाने के लिए टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया है।

इस फैसले का सीधा प्रभाव भारत की विदेश नीति और ऊर्जा रणनीति पर पड़ता दिख रहा है। भारतीय रिफाइनरियां आम तौर पर 1.5 से 2 महीने पहले ऑयल की खरीद करती हैं। लेकिन इस बार, अक्टूबर की सप्लाई के लिए कोई नई डील नहीं की गई है।

Modi Putin Friendship: खिसियाए Trump को और चिढ़ाने के लिए पीएम मोदी से मिलने भारत आएंगे पुतिन! अमेरिका से भी होगी दो टूक बात

क्या भारत ने झुकाया सिर?

यह सवाल अब चर्चा में है कि क्या भारत अमेरिकी दबाव के आगे झुक गया है? सरकारी कंपनियों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ स्पॉट खरीद रोकी है, दीर्घकालिक सप्लाई पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। केंद्र सरकार से स्पष्ट निर्देश मिलने तक फिलहाल रूस से खरीद टाल दी गई है।

तेल बाजार पर क्या असर पड़ेगा?

भारत की रूस से खरीद घटने से अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के तेल उत्पादकों को लाभ हो सकता है। दूसरी ओर, रूस चीन को और ज्यादा छूट देकर तेल बेच सकता है, हालांकि चीन उरल्स ग्रेड तेल बहुत अधिक नहीं खरीदता क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है।

भारत की यह रणनीति कूटनीति और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन साधने की कोशिश लगती है। एक ओर अमेरिका का दबाव है, तो दूसरी ओर भारत की तेल जरूरतें भी हैं। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अमेरिकी टैरिफ नीति ने भारत-रूस के बीच चल रहे तेल व्यापार को हिला कर रख दिया है।

Trump के अधिकारी के बिगड़े बोल, भारत को बताया “टैरिफ का महाराजा”… यूक्रेन जंग को लेकर भारत पर लगाया बड़ा आरोप

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025
Trump tariff: ट्रंप की टैरिफ से डर गया भारत? सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगायी रोक, प्रमुख सरकारी तेल कम्पनियाँ शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Trump tariff: ट्रंप की टैरिफ से डर गया भारत? सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगायी रोक, प्रमुख सरकारी तेल कम्पनियाँ शामिल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Trump tariff: ट्रंप की टैरिफ से डर गया भारत? सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगायी रोक, प्रमुख सरकारी तेल कम्पनियाँ शामिल
Trump tariff: ट्रंप की टैरिफ से डर गया भारत? सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगायी रोक, प्रमुख सरकारी तेल कम्पनियाँ शामिल
Trump tariff: ट्रंप की टैरिफ से डर गया भारत? सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगायी रोक, प्रमुख सरकारी तेल कम्पनियाँ शामिल
Trump tariff: ट्रंप की टैरिफ से डर गया भारत? सरकारी तेल कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगायी रोक, प्रमुख सरकारी तेल कम्पनियाँ शामिल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?