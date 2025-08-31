Home > विदेश > Trump Tariff: “आप हमें नहीं बताएंगे कि हम किससे तेल खरीदेंगे, भारत एक बड़ा लड़का है…” इस अमेरिकी ने ट्रम्प को सुनाया खरी-खरी

Trump Tariff: “आप हमें नहीं बताएंगे कि हम किससे तेल खरीदेंगे, भारत एक बड़ा लड़का है…” इस अमेरिकी ने ट्रम्प को सुनाया खरी-खरी

American journalist on Trump tariff: भारत कोई स्कूली बच्चा नहीं है। वो बड़ा लड़का है... बड़ा लड़का... ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये शब्द एक अमेरिकी पत्रकार के हैं उन्होंने ऐसा कहकर ट्रम्प टैरिफ की कड़ी निंदा की है। उन्होंने रूस से तेल खरीदने से भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ की भी आलोचना की है।

Published By: Shivani Singh
Published: August 31, 2025 18:44:00 IST

Trump Tariff: “आप हमें नहीं बताएंगे कि हम किससे तेल खरीदेंगे, भारत एक बड़ा लड़का है…” इस अमेरिकी ने ट्रम्प को सुनाया खरी-खरी

American journalist on Trump tariff: भारत कोई स्कूली बच्चा नहीं है। वो बड़ा लड़का है… बड़ा लड़का… ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये शब्द एक अमेरिकी पत्रकार के हैं उन्होंने ऐसा कहकर ट्रम्प टैरिफ की कड़ी निंदा की है। उन्होंने रूस से तेल खरीदने से भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ की भी आलोचना की है।

मालूम हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। ट्रम्प ने जैसे को तैसा निति के तहत पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया तो वहीँ रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ का बोझ डाल दिया। जहाँ अमेरिका के कई राजनेता ने भी ट्रंप के इस फैसले की निंदा की है और अब अमेरिकी पत्रकार रिक सांचेज़ ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया टैरिफ अपमानजनक और अज्ञानतापूर्ण नीति का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह फैसला भारत के साथ स्कूली बच्चों जैसा व्यवहार करने जैसा है। 

‘भारत बड़ा लड़का है, स्कूली बच्चा नहीं’

दरअसल रिक सांचेज़ का कहना है कि ट्रंप प्रशासन का यह फैसला पूरी तरह से अपमानजनक है। रिक सांचेज़ ने इस बात की भी कड़ी आलोचना की और समझाया कि यह अपमानजनक है जब आप भारत जैसे देश के साथ, उसके इतिहास, संसाधनों और क्षमताओं के बावजूद, एक स्कूली बच्चे जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत की शुरुआत गांधी से हुई थी। लेकिन भारत ने दुनिया के लिए जो किया है, वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यूरोप और मेसोपोटामिया ने हासिल किया है। उन्होंने इसपर जोर देते हुए कहा कि “ये भारत के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो वे स्कूली बच्चे हों जिन्हें बताया जाना चाहिए कि क्या करना है। भारत एक बड़ा बच्चा है, स्कूली बच्चा नहीं।”

SCO Summit 2025: शी जिनपिंग के अलावा इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से PM मोदी ने की मुलाकात, तस्वीरें आई सामने

“आप हमें नहीं बताएंगे कि हम किससे तेल खरीदेंगे?”

बता दें कि इस इंटरव्यू के दौरान साचेंज ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ की भी आलोचना की उन्होंने कहा “आप(डोनाल्ड ट्रम्प) हमें नहीं बताएँगे कि हम किससे तेल खरीद सकते हैं और किससे नहीं, इसलिए यह एक विनाशकारी और परिवर्तनकारी क्षण था। इतिहासकार एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि यही वह समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया पर राज कर रहे यूरोपीय अमेरिका की शक्ति वास्तव में कम होने लगी थी। हालाँकि इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका का पतन हो रहा है। शक्ति की दृष्टि से, यह वैश्विक दक्षिण की ओर बढ़ने वाला है, जिसमें प्रमुख देश भारत और चीन के साथ-साथ रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील भी होंगे।

भारत-पाक संघर्ष में मध्यस्थता के दावे पर सांचेज़ ने क्या कहा?

इस इंटरव्यू के दौरान सांचेज़ ने ट्रम्प के उन दावों के बारे में भी बात की जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया था। जबकि भारत ने यह बिलकुल स्पष्ट किया कि किसी तीसरे पक्ष का इसमें कोई हाथ नहीं है और युद्ध विराम पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा अपने भारतीय समकक्ष को फोन करने के बाद हुआ था।

Indonesia News: सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी जनता, पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगायी आग, जाने क्या है मामला?

Tags: Trump Tariff
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
Trump Tariff: “आप हमें नहीं बताएंगे कि हम किससे तेल खरीदेंगे, भारत एक बड़ा लड़का है…” इस अमेरिकी ने ट्रम्प को सुनाया खरी-खरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Trump Tariff: “आप हमें नहीं बताएंगे कि हम किससे तेल खरीदेंगे, भारत एक बड़ा लड़का है…” इस अमेरिकी ने ट्रम्प को सुनाया खरी-खरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Trump Tariff: “आप हमें नहीं बताएंगे कि हम किससे तेल खरीदेंगे, भारत एक बड़ा लड़का है…” इस अमेरिकी ने ट्रम्प को सुनाया खरी-खरी
Trump Tariff: “आप हमें नहीं बताएंगे कि हम किससे तेल खरीदेंगे, भारत एक बड़ा लड़का है…” इस अमेरिकी ने ट्रम्प को सुनाया खरी-खरी
Trump Tariff: “आप हमें नहीं बताएंगे कि हम किससे तेल खरीदेंगे, भारत एक बड़ा लड़का है…” इस अमेरिकी ने ट्रम्प को सुनाया खरी-खरी
Trump Tariff: “आप हमें नहीं बताएंगे कि हम किससे तेल खरीदेंगे, भारत एक बड़ा लड़का है…” इस अमेरिकी ने ट्रम्प को सुनाया खरी-खरी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?