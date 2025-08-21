अब कुछ नहीं हो सकता: ट्रंप ने कर दी अब तक की सबसे बड़ी भूल! अपनों ने ही जमकर की आलोचना — पढ़िए, किसने क्या कहा?

Trump tariff impact: भारत पर उच्च टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों और दुश्मनों, दोनों की ही आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मालुम हो कि ट्रम्प ने रूस के साथ तेल व्यापार पर भारत पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क लगाने की धमकी देकर भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। आपको बता दें कि यह शुल्क इस महीने की शुरुआत में लागू हुए 25 प्रतिशत शुल्कों के अतिरिक्त है, यानी कि टोटल टैरिफ 50 प्रतिशत। ट्रम्प की इस नीति को उनके अपने ही गलत ठहरा रहे हैं। इसपर अलग-अलग राजनेताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रया दी है।

बता दें कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, भारत से एशिया में चीनी प्रभुत्व के विरुद्ध अमेरिका का भू-राजनीतिक प्रतिपक्ष बनने की उम्मीद थी। लेकिन 50 प्रतिशत आयात शुल्क नई दिल्ली को वाशिंगटन का आर्थिक दुश्मन बना दिया है।

भारत एक महत्वपूर्ण संपत्ति

भू-राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना ​​है कि भारत के खिलाफ इस हमले का भारत-अमेरिका संबंधों पर दूरगामी और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। ट्रम्प की रिपब्लिकन सहयोगी, निक्की हेली ने न्यूज़वीक में एक लेख में तर्क दिया है कि चीन को पछाड़ने के अमेरिकी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संबंधों को पटरी पर लाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा, “भारत के साथ एक मूल्यवान स्वतंत्र और लोकतांत्रिक साझेदार की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि चीन जैसा विरोधी, जो अब तक रूस से तेल खरीद के लिए प्रतिबंधों से बचता रहा है, जबकि वह मास्को का सबसे बड़ा ग्राहक है…एशिया में चीनी प्रभुत्व का प्रतिकार करने वाले एकमात्र देश के साथ 25 साल की गति को रोकना एक रणनीतिक आपदा होगी।”

उन्होंने स्वीकार किया कि भारत, अमेरिका को अपनी महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से दूर ले जाने में मदद करने के लिए आवश्यक है और “स्वतंत्र विश्व की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति” भी है।

उन्होंने कहा, “जबकि ट्रम्प प्रशासन विनिर्माण को हमारे तटों पर वापस लाने के लिए काम कर रहा है, भारत उन उत्पादों के लिए चीन जैसे पैमाने पर विनिर्माण करने की अपनी क्षमता में अकेला खड़ा है जिनका उत्पादन यहाँ जल्दी या कुशलता से नहीं किया जा सकता, जैसे कपड़ा, सस्ते फोन और सौर पैनल।”

हेली ने कहा कि कम्युनिस्ट नियंत्रित चीन के विपरीत, एक लोकतांत्रिक भारत का उदय मुक्त विश्व के लिए ख़तरा नहीं है, और इसलिए, जैसे-जैसे नई दिल्ली की शक्ति बढ़ेगी, बीजिंग की महत्वाकांक्षाएँ कम होती जाएँगी।

अमेरिका की सबसे बड़ी भूल

भू-राजनीतिक विशेषज्ञ फ़रीद ज़कारिया ट्रंप की भारत व्यापार नीतियों के ख़िलाफ़ एक और आलोचनात्मक आवाज़ बनकर उभरे और उन्होंने नई दिल्ली के साथ मज़बूत संबंध बनाने के लिए पूर्ववर्ती प्रशासनों द्वारा दशकों से किए जा रहे “कड़ी मेहनत” को “नष्ट” करने के लिए ट्रंप की आलोचना की।

सीएनएन के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान, ज़कारिया ने कहा कि भारत पर ट्रंप द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्क, जबकि पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों को गहरा करते हैं, अमेरिका की “सबसे बड़ी विदेश नीतिगत भूल” थी।

उन्होंने कहा “भले ही ट्रंप अपना रुख़ बदल दें, नुकसान हो चुका है। भारत का मानना ​​है कि अमेरिका ने अपना असली रंग दिखा दिया है। यह अविश्वसनीय है, यह उन लोगों के साथ क्रूरता करने को तैयार है जिन्हें यह अपना दोस्त कहता है। भारत को लगेगा कि उसे अपनी बाजी सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। रूस के साथ नज़दीकी बनाए रखें और चीन के साथ सुलह करें,”।

बेवकूफी भरा रणनीतिक कदम

अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने भी भारत पर 50 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क लगाने के ट्रंप के कदम की आलोचना की और अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह के बीच सहयोग का एक मंच) का महान एकीकरणकर्ता बताया।

क्रिस्टल बॉल और सागर एनजेटी के ब्रेकिंग पॉइंट्स शो में एक साक्षात्कार में, प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री ने ट्रंप के शुल्कों को “अमेरिकी विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण रणनीतिक कदम” बताया।

शुल्क का गुस्सा

वरिष्ठ अमेरिकी कांग्रेसी ग्रेगरी मीक्स ने भी भारत के खिलाफ दंडात्मक शुल्क लगाने के लिए ट्रंप की आलोचना की है और कहा है कि “शुल्क का गुस्सा” वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए दो दशकों से अधिक समय से किए गए सावधानीपूर्वक काम को खतरे में डालता है। विदेश नीति कानून के लिए जिम्मेदार सदन समिति के अनुसार, डेमोक्रेट नेता ने कहा, “हमारे बीच गहरे रणनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंध हैं। चिंताओं का समाधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप पारस्परिक सम्मान के साथ किया जाना चाहिए।”