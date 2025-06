‘या तो शांति होगी या ईरान के लिए त्रासदी…’,हमले के बाद ट्रंप ने दी धमकी, मुस्लिम देश में मचा हंगामा

Israel-Iran War:अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए। इस हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि इस हमले में हमें बड़ी सैन्य सफलता मिली है। ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकाने पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं।इस हमले के बाद अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को नष्ट कर दिया है। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपने देश की सेना की तारीफ भी की।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इस हमले में अमेरिका का क्या मकसद था। ट्रंप ने कहा, इस हमले के पीछे हमारा मकसद ईरान की परमाणु शक्ति को नष्ट करना था। दुनिया के नंबर एक आतंकवाद प्रायोजक देश द्वारा बनाए जा रहे परमाणु खतरे को रोकना था।

अमेरिका शुरू से ही ईरान के परमाणु शक्ति बनने के खिलाफ रहा है। अमेरिका लगातार ईरान को इस बारे में चेतावनी देता रहा है। लेकिन अमेरिका द्वारा कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के अपने सपने को बरकरार रखा और काम जारी रखा। परमाणु संयंत्र बनाए गए जिसमें कई वैज्ञानिक एक साथ काम कर रहे थे और परमाणु शक्ति बनने की परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा था। हालांकि, अब अमेरिका के इस हमले से ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी हमलों को लेकर कहा, यह जारी नहीं रह सकता। या तो शांति होगी या ईरान के लिए त्रासदी होगी, जो पिछले 8 दिनों में हमने जो देखा है उससे भी बड़ी त्रासदी होगी। ईरान को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने आगे कहा, याद रखना, अभी भी कई टारगेट बचे हुए हैं।

#WATCH | US strikes Iran’s three nuclear facilities

President Donald Trump says, “This cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran, far greater than we have witnessed over the last eight days. Remember, there are many targets left. Tonight’s… pic.twitter.com/koWkXYjXBA

— ANI (@ANI) June 22, 2025