इस्लाम है जिम्मेदार! आखिर क्यों Trump ने उगला मुसलमानों के लिए जहर; फ्रांस में स्कूल प्रोटेस्ट पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति

Donald Trump: अमेरिकी प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाते हैं. वहीं हाल ही में ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फ्रांस में बड़े पैमाने पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए ‘बड़े पैमाने पर माइग्रेशन’ और इस्लाम को ज़िम्मेदार ठहराया, जी हां! जिससे देश में मुश्किल मिडटर्म चुनावों से पहले उनकी ग्लोबल राइट-विंग कहानी आगे बढ़ी.

इस दौरान ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, ‘फ्रांस में जो हो रहा है, वो बेकाबू बड़े पैमाने पर माइग्रेशन से कम नहीं है. यह स्कूलों के बारे में नहीं है, यह इस्लाम के बारे में है जो एक समय के महान देश पर कब्ज़ा करना चाहता है!’ फ्रांस के स्टूडेंट्स ने सितंबर के आखिर से बेहतर हालात की मांग को लेकर देश भर के सैकड़ों हाई स्कूलों के एंट्रेंस ब्लॉक कर दिए हैं, इन प्रोटेस्ट में सिक्योरिटी फोर्स के साथ कभी-कभी झड़पें भी हुई हैं.

सड़कों पर उतरे ढाई लाख प्रदर्शनकारी

लेकिन ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन लंबे समय से यूरोप के सोशल मुद्दों के लिए माइग्रेशन को ज़िम्मेदार ठहराते रहे हैं, यूरोप से अपने बॉर्डर बंद करने को कहा है और कट्टर राइट-विंग पार्टियों की तरह ही, जिसे वो सिविलाइज़ेशनल डिक्लाइन कहते हैं, उसकी चेतावनी दी है. ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA) मूवमेंट के बड़े लोग अगले महीने होने वाले US मिडटर्म चुनावों से पहले इमिग्रेशन के बारे में अपनी बातें ज़ोर-शोर से कहने के लिए फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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सामने आ रहे खौफनाक वीडियो

MAGA के कमेंटेटर्स ने फ्रांस में अशांति के वीडियो बार-बार पोस्ट किए हैं, जिसमें ट्रंप के सहयोगी ग्लेन बेक ने सोमवार को कहा कि “फ्रांस में दंगे बाकी पश्चिम के लिए एक साफ चेतावनी हैं.’ रिपब्लिकन माइग्रेशन और एंटी-ट्रांसजेंडर बयानबाजी पर दोगुना ज़ोर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ट्रंप की लोकप्रियता कम होने और उनके ईरान युद्ध से कांग्रेस पर उनका कंट्रोल खत्म होने का खतरा है.

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