Home > विदेश > Trump-Putin Meeting: बहुत जल्द मिलेंगे दुनिया के 2 खूंखार तानाशाह, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर आएगा बड़ा अपडेट

Trump-Putin Meeting: बहुत जल्द मिलेंगे दुनिया के 2 खूंखार तानाशाह, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर आएगा बड़ा अपडेट

Trump-Putin Meeting: सिर्फ 48 घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का के एंकोरेज स्थित एल्मेंडॉर्फ एयर फोर्स बेस पर मुलाकात करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पुतिन और ट्रंप की पहली मुलाकात होगी।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 14, 2025 13:58:32 IST

TrumpPutin Meeting (सिर्फ 48 घंटों में मिलेंगे पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप)
TrumpPutin Meeting (सिर्फ 48 घंटों में मिलेंगे पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप)

Trump-Putin Meeting: सिर्फ 48 घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का के एंकोरेज स्थित एल्मेंडॉर्फ एयर फोर्स बेस पर मुलाकात करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पुतिन और ट्रंप की पहली मुलाकात होगी। तनाव बढ़ने के साथ ट्रंप इसे एक भावनात्मक मुलाकात कह रहे हैं, लेकिन पुतिन से यह कहने का संकल्प ले रहे हैं, “आपको यह युद्ध खत्म करना होगा।”

यूक्रेनी राष्ट्रपति की डिमांड होगी पूरी

हालांकि, इस मुलाकात में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अनुपस्थित हैं, जिन्होंने किसी भी क्षेत्रीय रियायत को अस्वीकार कर दिया है। जहां यूरोपीय नेता कीव की शर्तों पर समझौते पर जोर दे रहे हैं, वहीं रूस की मांगों में कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रतिबंधों के दबाव से लेकर रूसी तेल खरीदने पर भारत पर शुल्क लगाने तक, दांव इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।

दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग पर खूनी खेल, नाव पलटने से गई इतने लोगों की जान, मंजर देख कांप गए लोग

जेलेंस्की ने क्या कहा?

रुसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की काफी आशावादी नजर आए। दो दिन पहले ही ट्रंप अलास्का में अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। कथित तौर पर ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से कहा कि शिखर सम्मेलन का उनका लक्ष्य मास्को और कीव के बीच युद्धविराम कराना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के अनुसार, उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि किसी भी क्षेत्रीय मुद्दे का फैसला वोलोदिमिर जेलेंस्की की भागीदारी में किया जाना चाहिए और सुरक्षा गारंटी समझौते का हिस्सा होनी चाहिए।

मैक्रों ने क्या कहा?

मैक्रों ने कहा कि ट्रंप से बात करने से उन्हें अपने इरादे स्पष्ट करने का मौका मिला और यूरोपीय नेताओं को अपनी अपेक्षाओं को व्यक्त करने का मौका मिला। ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ़िनलैंड और पोलैंड के नेताओं के साथ-साथ यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन और नाटो प्रमुख मार्क रूट से भी बात की। इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर गुरुवार सुबह लंदन में जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे।

Pakistan Army Rocket Force: आजादी पाकिस्तान की…भारत को गीदड़भभकी दे रहा Asim Munir, चीन की तर्ज पर रॉकेट फोर्स तैयार करेगा आतंकिस्तान

Tags: Alaska SummitRussia-Ukraine WarTrump Putin MeetingUS Russia
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Trump-Putin Meeting: बहुत जल्द मिलेंगे दुनिया के 2 खूंखार तानाशाह, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर आएगा बड़ा अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Trump-Putin Meeting: बहुत जल्द मिलेंगे दुनिया के 2 खूंखार तानाशाह, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर आएगा बड़ा अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Trump-Putin Meeting: बहुत जल्द मिलेंगे दुनिया के 2 खूंखार तानाशाह, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर आएगा बड़ा अपडेट
Trump-Putin Meeting: बहुत जल्द मिलेंगे दुनिया के 2 खूंखार तानाशाह, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर आएगा बड़ा अपडेट
Trump-Putin Meeting: बहुत जल्द मिलेंगे दुनिया के 2 खूंखार तानाशाह, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर आएगा बड़ा अपडेट
Trump-Putin Meeting: बहुत जल्द मिलेंगे दुनिया के 2 खूंखार तानाशाह, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर आएगा बड़ा अपडेट
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?