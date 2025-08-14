Trump-Putin Meeting: बहुत जल्द मिलेंगे दुनिया के 2 खूंखार तानाशाह, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर आएगा बड़ा अपडेट

Trump-Putin Meeting: सिर्फ 48 घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का के एंकोरेज स्थित एल्मेंडॉर्फ एयर फोर्स बेस पर मुलाकात करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पुतिन और ट्रंप की पहली मुलाकात होगी। तनाव बढ़ने के साथ ट्रंप इसे एक भावनात्मक मुलाकात कह रहे हैं, लेकिन पुतिन से यह कहने का संकल्प ले रहे हैं, “आपको यह युद्ध खत्म करना होगा।”

यूक्रेनी राष्ट्रपति की डिमांड होगी पूरी

हालांकि, इस मुलाकात में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अनुपस्थित हैं, जिन्होंने किसी भी क्षेत्रीय रियायत को अस्वीकार कर दिया है। जहां यूरोपीय नेता कीव की शर्तों पर समझौते पर जोर दे रहे हैं, वहीं रूस की मांगों में कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रतिबंधों के दबाव से लेकर रूसी तेल खरीदने पर भारत पर शुल्क लगाने तक, दांव इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।

जेलेंस्की ने क्या कहा?

रुसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की काफी आशावादी नजर आए। दो दिन पहले ही ट्रंप अलास्का में अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। कथित तौर पर ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से कहा कि शिखर सम्मेलन का उनका लक्ष्य मास्को और कीव के बीच युद्धविराम कराना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के अनुसार, उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि किसी भी क्षेत्रीय मुद्दे का फैसला वोलोदिमिर जेलेंस्की की भागीदारी में किया जाना चाहिए और सुरक्षा गारंटी समझौते का हिस्सा होनी चाहिए।

मैक्रों ने क्या कहा?

मैक्रों ने कहा कि ट्रंप से बात करने से उन्हें अपने इरादे स्पष्ट करने का मौका मिला और यूरोपीय नेताओं को अपनी अपेक्षाओं को व्यक्त करने का मौका मिला। ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ़िनलैंड और पोलैंड के नेताओं के साथ-साथ यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन और नाटो प्रमुख मार्क रूट से भी बात की। इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर गुरुवार सुबह लंदन में जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे।