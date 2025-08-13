Trump Putin Meeting: अलास्का में मिलेंगे ट्रंप और पुतिन, आखिर क्यों महत्वपूर्ण है दो महा-शक्तियों की मीटिंग?

Trump Putin Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुक्रवार को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली आगामी बैठक, ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद उनकी पहली आमने-सामने की मुलाक़ात होगी। उनकी पिछली शिखर वार्ताओं ने अक्सर अमेरिका में राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ पैदा की हैं, खासकर 2018 की हेलसिंकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ ट्रंप ने रूसी चुनाव में हस्तक्षेप के मुद्दे पर अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसियों के ख़िलाफ़ पुतिन का सार्वजनिक रूप से पक्ष लिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उस वक्त शीर्ष रिपब्लिकन चिंतित हो गये थे और रूस के प्रति ट्रंप के रवैये को लेकर चिंताएँ बढ़ा दीं।

युक्रेन में युद्ध एजेंडे पर हावी

इस बार, यूक्रेन में युद्ध, एजेंडे पर हावी है। ट्रंप ने संघर्ष को समाप्त करने का वादा किया है, लेकिन पुतिन की तनाव कम करने की अनिच्छा से वे निराश हैं। उम्मीद है कि पुतिन ऐसे शांति प्रस्तावों पर ज़ोर देंगे जो मास्को के पक्ष में हों। अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों को डर है कि ट्रंप-पुतिन के बीच सीधी बातचीत यूक्रेन के प्रतिरोध का समर्थन करने की मौजूदा नीति को कमज़ोर कर सकती है और संतुलन को रूस के पसंदीदा परिणाम की ओर मोड़ने का जोखिम पैदा कर सकती है।

एक छोटी टीम और कम असहमति के स्वर

अपने पहले कार्यकाल के दौरान, पुतिन के साथ ट्रंप की बैठकों पर जॉन बोल्टन, माइक पोम्पिओ और जिम मैटिस जैसे वरिष्ठ सलाहकारों की कड़ी नज़र रहती थी—ये अधिकारी मास्को के प्रति अपने संशय के लिए जाने जाते थे। आज, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ट्रंप के मण्डली में एकमात्र वरिष्ठ व्यक्ति हैं जिनका पुतिन को चुनौती देने का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन प्रशासन में शामिल होने के बाद से उनके सुर नरम पड़ गए हैं। इससे यह चिंता पैदा हुई है कि रूस के अनुकूल शर्तों पर सहमत होने के खिलाफ ट्रंप के पास कम आंतरिक जाँच-पड़ताल है।

अलास्का बैठक ट्रंप के विशेष दूत, स्टीव विटकॉफ, जो एक रियल एस्टेट सहयोगी हैं और जिनका कोई पूर्व राजनयिक अनुभव नहीं है, की मास्को यात्रा के बाद हुई है। विटकॉफ की अन्य अमेरिकी अधिकारियों की उपस्थिति के बिना पुतिन से मिलने और बाद में क्रेमलिन की बातों को दोहराने के लिए आलोचना की गई है। उनकी नियुक्ति ने इस आलोचना को हवा दी है कि ट्रंप संरचित कूटनीति के बजाय व्यक्तिगत माध्यमों पर भरोसा कर रहे हैं।

पिछले पैटर्न और कम उम्मीदें

विश्लेषकों का कहना है कि शी जिनपिंग से लेकर किम जोंग-उन तक, सत्तावादी नेताओं के साथ ट्रंप के इतिहास में बहुत कम स्थायी समझौते हुए हैं। अपने पहले कार्यकाल में, पुतिन के साथ निजी बातचीत कभी-कभी अमेरिकी नोट लेने वालों के बिना होती थी, और ट्रंप कभी-कभी अपनी बैठकों के बाद रूसी बातों को अपना लेते थे। फियोना हिल और मारिया स्नेगोवाया जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन की युद्ध-क्षेत्रीय गणना और ट्रंप की अनौपचारिक शैली को देखते हुए, अब यूक्रेन पर किसी सफलता की उम्मीद करना बहुत कम है।

अमेरिकी नीति के लिए जोखिम

पुतिन के लिए, अलास्का बैठक यूक्रेन पर ट्रंप की सोच पर फिर से प्रभाव डालने का एक मौका है। ट्रंप के लिए, यह युद्ध को समाप्त करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण दिखाने का अवसर है। लेकिन एक संरचित वार्ता ढांचे के बिना, कोई भी परिणाम वास्तविक से ज़्यादा प्रतीकात्मक हो सकता है—और आलोचकों को चिंता है कि यह उस एकीकृत मोर्चे को कमजोर कर सकता है जिसने अब तक कीव का समर्थन करने में अपने सहयोगियों के साथ अमेरिकी नीति को संरेखित रखा है।

