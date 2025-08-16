Trump Putin Meeting: बेनतीजा रही ट्रंप-पुतिन की मुलाकात, रूस-यूक्रेन युद्ध में सीजफायर पर नहीं बनी कोई बात

Trump Putin Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का में लगभग 3 घंटे तक बंद कमरे में बैठक की। इस दौरान यूक्रेन युद्ध रोकने पर बातचीत हुई। हालांकि, युद्धविराम पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। युद्धविराम को लेकर ट्रंप और पुतिन की अगली बैठक मॉस्को में होगी। हालांकि, अभी समय तय नहीं हुआ है। इस बैठक से पहले ही, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कह चुके हैं कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। हालांकि, ट्रंप ने कहा कि आगे की बातचीत में जेलेंस्की शामिल हो सकते हैं।

ट्रंप ने क्या कहा?

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बैठक काफी सकारात्मक रही है। बातचीत में हम कई बिंदुओं पर सहमत हुए, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ है। कोई समझौता तभी होगा जब उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के लिए अलास्का के एल्मेंडॉर्फ एयर बेस पर विशेष व्यवस्था की गई है। पुतिन का हवाई अड्डे के रनवे पर रेड कार्पेट पर स्वागत किया गया।

ट्रंप-पुतिन मुलाकात में क्या हुआ?

राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच तीन घंटे चली बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों नेताओं ने बातचीत के बाद सिर्फ 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने बस इतना कहा कि बैठक सकारात्मक रही। हालांकि, अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। इसके अलावा, रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध को समाप्त करने के लिए असली वजह को खत्म करना ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब युद्ध शुरू हुआ था, अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो शायद यह युद्ध शुरू ही न होता।

पुतिन ने यूरोपीय नेताओं से कही ये बात

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बैठक के बाद कहा कि किसी भी यूरोपीय नेता को समझौतों को लेकर चल रही बातचीत में दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि यूक्रेन और यूरोपीय देश इसे समझेंगे और कोई बाधा नहीं डालेंगे।राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की इस बैठक से पहले ही यह माना जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक में युद्धविराम पर कोई समझौता नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि वह जल्द ही पुतिन और जेलेंस्की के साथ दूसरी मुलाकात करेंगे।

आज की मुलाकात के बाद पुतिन ने ट्रंप को अगली मुलाकात के लिए मॉस्को आने का सुझाव दिया है। हालांकि, ट्रंप ने न तो इस पर हामी भरी है और न ही इनकार किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगली मुलाकात मॉस्को में ही हो सकती है।