Home > विदेश > ‘अगली मुलाकात मॉस्को में होगी’, पुतिन ने ट्रंप को दिया रूस आने का न्योता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया ऐसा जवाब, सुन कांपने लगी पूरी दुनिया

‘अगली मुलाकात मॉस्को में होगी’, पुतिन ने ट्रंप को दिया रूस आने का न्योता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया ऐसा जवाब, सुन कांपने लगी पूरी दुनिया

Trump Putin Meeting: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में बातचीत समाप्त हो गई है। दोनों देशों के राष्ट्रपति ने अलास्का के एंकोरेज में लगभग ढाई घंटे तक मुलाकात की।इस दौरान पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 16, 2025 07:21:01 IST

Trump Putin Meeting ( पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का दिया न्योता)
Trump Putin Meeting ( पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का दिया न्योता)

Trump Putin Meeting: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में बातचीत समाप्त हो गई है। दोनों देशों के राष्ट्रपति ने अलास्का के एंकोरेज में लगभग ढाई घंटे तक मुलाकात की। संयुक्त संबोधन के दौरान, पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध पर चर्चा के लिए मॉस्को में ट्रंप की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा। उच्च-स्तरीय बैठक से कुछ घंटे पहले, ट्रंप ने अलास्का में हवाई अड्डे पर लाल कालीन बिछाकर पुतिन का स्वागत किया और गर्मजोशी से हाथ मिलाकर अभिवादन किया।

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने कहा कि हालांकि बातचीत के विफल होने की 25 प्रतिशत संभावना है, लेकिन इसके सफल होने से वह यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को दूसरी त्रिपक्षीय बैठक के लिए बुला सकते हैं। जेलेंस्की का शिखर सम्मेलन से बाहर होना पश्चिमी देशों की “यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कुछ नहीं” की नीति के लिए एक झटका है और इस संभावना को बढ़ाता है कि ट्रंप यूक्रेन के लिए प्रतिकूल समझौते पर सहमत हो सकते हैं।

Video: आसमान में उड़ते बी-2 बॉम्बर और फाइटर जेट्स, टकटकी लगाकर देखते रह गए पुतिन, रूसी राष्ट्रपति का स्वागत फटी रह गई पूरी दुनिया की…

जब तक युद्ध का समाधान नहीं हो जाता व्यापार नहीं करेंगे: ट्रंप

अलास्का के एंकोरेज जाते समय, ट्रंप ने एयर फोर्स वन से हवा में ही तीखे हमले किए और चेतावनी दी कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो और कड़े प्रतिबंध लगाए  जाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि, “मैंने देखा कि वह रूस से बहुत से व्यापारियों को ला रहे हैं, और यह अच्छी बात है। मुझे यह पसंद है क्योंकि वे व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन जब तक युद्ध का समाधान नहीं हो जाता, वे व्यापार नहीं करेंगे।”

पुतिन ने क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का बैठक के बाद आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप 2022 में राष्ट्रपति होते, तो यूक्रेन में संघर्ष शुरू ही नहीं होता।इसके अलावा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी की पेशकश की, और अलास्का में यूक्रेन में संघर्ष के समाधान पर केंद्रित उनके उच्च-स्तरीय शिखर सम्मेलन के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह स्पष्ट निमंत्रण दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा धन्यवाद दिए जाने और “शायद जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी” कहने के बाद पुतिन ने ट्रंप से अंग्रेज़ी में कहा, “अगली बार मॉस्को में।” ट्रंप ने जवाब दिया, “ओह, यह एक दिलचस्प सवाल है। मुझे इस पर थोड़ी आलोचना झेलनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है।”

डोला रे डोला! युद्धविराम से पहले ही रेड कार्पेट पर डगमगाते हुए नजर आए Trump, Video देख यूजर्स बोले-सस्ते नशे का असर

Tags: Donald Trumphome-hero-pos-2Russia-Ukraine WarTrump Putin MeetingVladimir Putin
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इलायची चबाने से दूर होगी शरीर की ये समस्याएं

August 15, 2025

High BP को कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 5...

August 15, 2025

Chia seeds vs Flax seeds वजन घटाने में कौन ज्यादा...

August 15, 2025

रोज सुबह खाली पेट इस दाल का पानी पीने से...

August 15, 2025

लड्डू गोपाल को कितनी देर सुलाना चाहिए? जानें

August 15, 2025

जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी से कर दे ये...

August 15, 2025
‘अगली मुलाकात मॉस्को में होगी’, पुतिन ने ट्रंप को दिया रूस आने का न्योता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया ऐसा जवाब, सुन कांपने लगी पूरी दुनिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘अगली मुलाकात मॉस्को में होगी’, पुतिन ने ट्रंप को दिया रूस आने का न्योता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया ऐसा जवाब, सुन कांपने लगी पूरी दुनिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘अगली मुलाकात मॉस्को में होगी’, पुतिन ने ट्रंप को दिया रूस आने का न्योता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया ऐसा जवाब, सुन कांपने लगी पूरी दुनिया
‘अगली मुलाकात मॉस्को में होगी’, पुतिन ने ट्रंप को दिया रूस आने का न्योता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया ऐसा जवाब, सुन कांपने लगी पूरी दुनिया
‘अगली मुलाकात मॉस्को में होगी’, पुतिन ने ट्रंप को दिया रूस आने का न्योता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया ऐसा जवाब, सुन कांपने लगी पूरी दुनिया
‘अगली मुलाकात मॉस्को में होगी’, पुतिन ने ट्रंप को दिया रूस आने का न्योता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया ऐसा जवाब, सुन कांपने लगी पूरी दुनिया
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?