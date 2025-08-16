‘अगली मुलाकात मॉस्को में होगी’, पुतिन ने ट्रंप को दिया रूस आने का न्योता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया ऐसा जवाब, सुन कांपने लगी पूरी दुनिया

Trump Putin Meeting: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में बातचीत समाप्त हो गई है। दोनों देशों के राष्ट्रपति ने अलास्का के एंकोरेज में लगभग ढाई घंटे तक मुलाकात की। संयुक्त संबोधन के दौरान, पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध पर चर्चा के लिए मॉस्को में ट्रंप की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा। उच्च-स्तरीय बैठक से कुछ घंटे पहले, ट्रंप ने अलास्का में हवाई अड्डे पर लाल कालीन बिछाकर पुतिन का स्वागत किया और गर्मजोशी से हाथ मिलाकर अभिवादन किया।

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने कहा कि हालांकि बातचीत के विफल होने की 25 प्रतिशत संभावना है, लेकिन इसके सफल होने से वह यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को दूसरी त्रिपक्षीय बैठक के लिए बुला सकते हैं। जेलेंस्की का शिखर सम्मेलन से बाहर होना पश्चिमी देशों की “यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कुछ नहीं” की नीति के लिए एक झटका है और इस संभावना को बढ़ाता है कि ट्रंप यूक्रेन के लिए प्रतिकूल समझौते पर सहमत हो सकते हैं।

जब तक युद्ध का समाधान नहीं हो जाता व्यापार नहीं करेंगे: ट्रंप

अलास्का के एंकोरेज जाते समय, ट्रंप ने एयर फोर्स वन से हवा में ही तीखे हमले किए और चेतावनी दी कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि, “मैंने देखा कि वह रूस से बहुत से व्यापारियों को ला रहे हैं, और यह अच्छी बात है। मुझे यह पसंद है क्योंकि वे व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन जब तक युद्ध का समाधान नहीं हो जाता, वे व्यापार नहीं करेंगे।”

पुतिन ने क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का बैठक के बाद आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप 2022 में राष्ट्रपति होते, तो यूक्रेन में संघर्ष शुरू ही नहीं होता।इसके अलावा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी की पेशकश की, और अलास्का में यूक्रेन में संघर्ष के समाधान पर केंद्रित उनके उच्च-स्तरीय शिखर सम्मेलन के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह स्पष्ट निमंत्रण दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा धन्यवाद दिए जाने और “शायद जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी” कहने के बाद पुतिन ने ट्रंप से अंग्रेज़ी में कहा, “अगली बार मॉस्को में।” ट्रंप ने जवाब दिया, “ओह, यह एक दिलचस्प सवाल है। मुझे इस पर थोड़ी आलोचना झेलनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है।”