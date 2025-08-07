Trump Semiconductor Tariffs: Trump के सिर चढ़ा टैरिफ का बुखार, अमेरिकी टेक कंपनियों को दी 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी…जाने क्या है US प्रेसिडेंट का प्लान?

Trump Semiconductor Tariffs: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सेमीकंडक्टर के आयात पर लगभग 100% टैरिफ लगाएगा, लेकिन उन्होंने एक बड़ी छूट भी दी – यह उन कंपनियों पर लागू नहीं होगी जो अमेरिका में निर्माण कर रही हैं या ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कदम ट्रंप के विनिर्माण को वापस अमेरिका लाने के प्रयासों का हिस्सा है, और बुधवार को उनकी यह टिप्पणी उस घोषणा के साथ आई थी कि एप्पल अपने घरेलू बाजार में अतिरिक्त 100 अरब डॉलर का निवेश करेगा।

उन्होंने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि एप्पल जैसी कंपनियों, जिन्होंने अमेरिका में निर्माण करने की प्रतिबद्धता जताई है, “कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।”हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि कंपनियों को अमेरिकी कारखाने बनाने के अपने वादे से मुकरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

हालाँकि, ये टिप्पणियाँ कोई औपचारिक टैरिफ घोषणा नहीं थीं, और दुनिया भर की कंपनियों और देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में अभी भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है।

क्या सेमीकंडक्टर पर भी टैरिफ लगाएंगे ट्रंप?

ट्रंप द्वारा चिप्स पर प्रस्तावित 100% टैरिफ का जिक्र गुरुवार से दर्जनों व्यापारिक साझेदारों के कई उत्पादों पर 10% से 50% तक के अमेरिकी शुल्क लागू होने से ठीक पहले आया है। सेमीकंडक्टर और अन्य प्रमुख तकनीकी वस्तुओं पर दरें अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा जाँच का विषय रही हैं – जिसके परिणाम अगस्त के मध्य तक घोषित होने की उम्मीद है।

बड़ी टेक कंपनी करेंगी US में निवेश

जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी चिप निर्माण में एप्पल के 100 बिलियन डॉलर के निवेश और टीएसएमसी के 165 बिलियन डॉलर के निवेश के अलावा, एनवीडिया और ग्लोबलफाउंड्रीज ने भी अमेरिका में अपने कुछ उत्पादों के निर्माण का वादा किया है।

भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क

बुधवार को, ट्रंप ने एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद को लेकर भारत से आयात पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी धमकी दी है कि अगर मास्को शुक्रवार तक यूक्रेन में युद्ध, जो अब अपने चौथे वर्ष में है, को रोकने के लिए सहमत नहीं होता है, तो वह रूसी तेल के खरीदारों पर द्वितीयक शुल्क लगाएंगे।

