Trump on India Pakistan Ceasefire: 100% टैरिफ की धमकी देकर…Trump ने फिर दोहराई भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने की बात

Trump on India Pakistan War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि उन्होंने दुनिया भर में सात युद्ध रोक दिए हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध भी शामिल है। व्हाइट हाउस में प्रेस से बात करते हुए ट्रंप ने आगे दावा किया कि जिन सात युद्धों को उन्होंने रोका, उनमें से चार इसलिए थे क्योंकि उन्होंने संघर्ष में शामिल पक्षों के साथ बातचीत के लिए टैरिफ और व्यापार का इस्तेमाल किया था। अपनी बात रखते हुए ट्रंप ने आगे कहा कि, “मेरे पास टैरिफ और व्यापार था, और मैं कह सकता था, ‘अगर आप लड़ने जाते हैं और सभी को मारना चाहते हैं, तो ठीक है, लेकिन जब आप हमारे साथ व्यापार करेंगे तो मैं आप सभी पर 100% टैरिफ लगाऊँगा।’ उन सभी ने हार मान ली..”

भारत-पाकिस्तान तनाव पर ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि, भारत और पाकिस्तान के जंग को रुकवाया। उन्होंने आगे कहा, “भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध परमाणु युद्ध का अगला स्तर था… उन्होंने पहले ही सात जेट मार गिराए थे – यह बहुत जोरदार था। ट्रंप ने आगे कहा कि, अगर आप लड़ते रहेंगे, तो हम आपके साथ कोई व्यापार या कुछ भी नहीं करेंगे, आपके पास इसे सुलझाने के लिए 24 घंटे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘ठीक है, अब कोई युद्ध नहीं चल रहा है।’ मैंने कई मौकों पर इसका इस्तेमाल किया। मैंने व्यापार और जो भी मुझे इस्तेमाल करना था, किया…”

ट्रंप ने ये नहीं किया स्पष्ट

हालांकि, ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या जेट दोनों देशों में से किसी ने खोए थे या वह दोनों पक्षों के संयुक्त नुकसान की बात कर रहे थे। पिछले हफ्ते, ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध सहित छह युद्ध समाप्त किए हैं। 10 मई को, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में “लंबी रात” की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान “पूर्ण और तत्काल” युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं, तब से उन्होंने 40 से ज्यादा बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को “समाप्त” करने में मदद की है।

इस पर भारत का क्या कहना है?

हालांकि, भारत इस बार से लगातार इन्कार करता रहा है। इस पूरे मामले पर भारत का कहना है कि पाकिस्तान के साथ शत्रुता समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा है कि किसी भी देश के नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा।

इसके अलावा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ युद्धविराम कराने में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं था। शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी शिखर बैठक के दिन, ट्रम्प ने कुछ ही घंटों के भीतर कई बार अपना यह दावा दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया है, साथ ही भारत द्वारा रूसी तेल खरीद के बारे में भी बात की।