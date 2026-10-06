Plague Outbreak In Russia: क्या कोरोना जैसा खतरा मंडरा रहा दुनिया पर! डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को दिया मदद का ऑफर

Plague Outbreak In Russia: साइबेरिया (रूस) में हवा से फैलने वाले जानलेवा प्लेग के संदिग्ध प्रकोप को रोकने की रूस की कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को मदद की पेशकश की है. मंगोलिया के साथ रूस की सीमा के पास स्थित शहर इर्कुत्स्क में डारिया शिपिलोवा की मौत के बाद 200 से ज़्यादा लोगों को मेडिकल निगरानी में रखा गया है और 4 अस्पतालों को तीन हफ़्ते के क्वारंटीन के लिए बंद कर दिया गया है.

खबरों के मुताबिक, 28 साल की लैब टेक्नीशियन साइबेरिया के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्लेग बैक्टीरिया वाली टेस्ट ट्यूब के गलती से टूट जाने के बाद बीमार पड़ गई थीं. रूसी अधिकारियों के अनुसार, अस्पताल में कुछ दिन बिताने के बाद अज्ञात कारण से हुए निमोनिया की वजह से उनकी मौत हो गई. उनके लगभग 60 सहकर्मी इंस्टीट्यूट में अलग-थलग (आइसोलेटेड) रखे गए हैं, क्योंकि आशंका है कि शिपिलोवा को न्यूमोनिक प्लेग हुआ था और उसी से उनकी मौत हुई. हालांकि, मॉस्को के अधिकारी इस बीमारी के बड़े पैमाने पर फैलने के जोखिम को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.

सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस बीमारी के प्रकोप से निपटने में रूस की मदद करेगा. उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं. हमें अभी-अभी इसके बारे में पता चला है और वे इसे निमोनिया कह रहे हैं. सालों पहले निमोनिया का इलाज करना आसान था. रोगाणु और कीटाणु बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, लेकिन हम उनकी मदद करेंगे. डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार दोपहर व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि माइक्रोब्स और जर्म्स बहुत ज़्यादा मज़बूत हो गए हैं, लेकिन हम उनकी मदद करेंगे. यहां पर बता दें कि पुतिन की सरकार 2 अक्टूबर को हुई शिपिलोवा की मौत को कम करके दिखाने की कोशिश कर रही है, फिर भी सरकार द्वारा मामले को दबाने का शक तेज़ी से फैल रहा है.

पहले की पुष्टि अब किया इन्कार

यहां पर बता दें कि न्यूमोनिक प्लेग फेफड़ों पर हमला करता है और सांस के ज़रिए निकलने वाले कणों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है, हालांकि समय पर इलाज करने पर एंटीबायोटिक्स से इसे ठीक किया जा सकता है. रूस की स्वास्थ्य निगरानी संस्था का दावा है कि बड़े पैमाने पर की गई जांच में शिपिलोवा के काम से जुड़ा कोई सूक्ष्मजीव नहीं मिला और संस्थान में किसी भी दुर्घटना से इन्कार कर दिया है. पड़ोसी बुरियातिया के प्रमुख एलेक्सी त्सिदेनोव ने पहले पुष्टि की थी कि उनकी मौत प्लेग से हुई थी, लेकिन बाद में दावा किया कि उन्हें ‘शायद’ यह बीमारी हुई हो सकती है. अधिकारियों ने इर्कुत्स्क में सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया और खबरों के अनुसार, स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है. मीडिया में मची हलचल के बीच क्षेत्रीय गवर्नर इगोर कोब्ज़ेव ने स्थिति को स्थिर बताया.

येर्सिनिया पेस्टिस’ (Yersinia pestis) बैक्टीरिया से होता है प्लेग

यहां पर जान लें कि प्लेग ‘येर्सिनिया पेस्टिस’ (Yersinia pestis) बैक्टीरिया से होता है और आमतौर पर इंसान किसी संक्रमित जीव जैसे पिस्सू या जानवर के काटने से संक्रमित होते हैं.हालांकि पिस्सू से फैलने वाला यह रूप आमतौर पर लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है, लेकिन यह बीमारी ‘न्यूमोनिक प्लेग’ में भी बदल सकती है, जो सबसे गंभीर रूप है. यह फेफड़ों को संक्रमित करता है और करीबी संपर्क के दौरान सांस की बूंदों के ज़रिए लोगों के बीच फैल सकता है.