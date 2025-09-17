ट्रंप ने जन्मदिन पर PM मोदी को किया कॉल, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दिया हैरान कर देने वाला बयान!

Trump wishes birthday to PM Modi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएँ देने के लिए फ़ोन कॉल की. ​​ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.

ट्रंप ने लिखा, “मेरे मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभी-अभी एक शानदार फ़ोन कॉल हुई. मैंने उन्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दीं! वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद!”

यह पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी के एक एक्स पोस्ट के बाद आया है जिसमें उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया और “यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान” की दिशा में उनके प्रयासों की भी सराहना की.