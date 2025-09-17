ट्रंप ने जन्मदिन पर PM मोदी को किया कॉल, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दिया हैरान कर देने वाला बयान!
Home > विदेश > ट्रंप ने जन्मदिन पर PM मोदी को किया कॉल, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दिया हैरान कर देने वाला बयान!

ट्रंप ने जन्मदिन पर PM मोदी को किया कॉल, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दिया हैरान कर देने वाला बयान!

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर फ़ोन कर बधाई दी और रूस-यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान में उनके प्रयासों की सराहना की.

By: Shivani Singh | Last Updated: September 17, 2025 12:22:22 AM IST

Pm Modi Trump friendship
Pm Modi Trump friendship

Trump wishes birthday to PM Modi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएँ देने के लिए फ़ोन कॉल की. ​​ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.

ट्रंप ने लिखा, “मेरे मित्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभी-अभी एक शानदार फ़ोन कॉल हुई. मैंने उन्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दीं! वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद!”

ट्रंप ने जन्मदिन पर PM मोदी को किया कॉल, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दिया हैरान कर देने वाला बयान!

यह पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी के एक एक्स पोस्ट के बाद आया है जिसमें उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया और “यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान” की दिशा में उनके प्रयासों की भी सराहना की.

Tags: International diplomacyNarendra Modi 75th birthdayrussia-ukraine conflictTrump Modi birthday wishesTrump Modi phone call
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
ट्रंप ने जन्मदिन पर PM मोदी को किया कॉल, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दिया हैरान कर देने वाला बयान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ट्रंप ने जन्मदिन पर PM मोदी को किया कॉल, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दिया हैरान कर देने वाला बयान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ट्रंप ने जन्मदिन पर PM मोदी को किया कॉल, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दिया हैरान कर देने वाला बयान!
ट्रंप ने जन्मदिन पर PM मोदी को किया कॉल, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दिया हैरान कर देने वाला बयान!
ट्रंप ने जन्मदिन पर PM मोदी को किया कॉल, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दिया हैरान कर देने वाला बयान!
ट्रंप ने जन्मदिन पर PM मोदी को किया कॉल, रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दिया हैरान कर देने वाला बयान!