Trump हटा सकते हैं टैरिफ, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का बड़ा दावा

चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने 18 सितंबर को संभावना जताई कि 8 से 10 हफ़्तों में अमेरिका द्वारा लगाए गए इस अतरिक्त टैरिफ को वापस लिया जा सकता है

By: Swarnim Suprakash | Published: September 18, 2025 9:59:50 PM IST

नई दिल्ली, हाल ही में, अमेरिका ने भारत से निर्यात की गई वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अधिक टैरिफ लगा दिया था.बता दें कि  ट्रम्प प्रसाशन भारत और रूस के तेल व्यापार से नाराज चल रहा था और ट्रम्प प्रसाशन इसी तेल व्यापार को टैरिफ बढ़ाने का कारण भी बता रहा था. भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रहे रस्सा-कस्सी के बिच भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (CEA) वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि इस स्थिति में सुधार के लिए कोशिशे की जा रही हैं. 

30 नवंबर तक अमेरिका अतरिक्त टैरिफ को वापस ले सकता है 

चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने 18 सितंबर को संभावना जताई कि 8 से 10 हफ़्तों में अमेरिका द्वारा लगाए गए इस अतरिक्त टैरिफ को वापस लिया जा सकता है और स्थिति में सुधार के लिए भारत तत्पर होने के साथ-साथ प्रयासरत भी है. 

प्रधानमंत्री Narendra Modi की Shushila Karki से बात, जाने खास कनेक्शन…

भारत, चीन, रूस और अमेरिका के सम्बन्ध 

भारत-रूस तेल व्यापार से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी.भारत के सामान पर पहले से  25% टैरिफ के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ के रूप में अतिरिक्त थोपा गया था. इससे भारत के सामान पर कुल टैरिफ 50% हो गया था. अतिरिक्त टैरिफ को 27 अगस्त से लागू कर दिया गया था. इसके बाद भारत-चीन मैत्री संबंधों की चर्चा भी तेज हो गई थी. बाद में डॉनल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों देशों के संबंधों में जल्द ही सुधार हो सकता है. 

CEA  वी अनंत नागेश्वरन ने बताया 

न्यूज़ एजेंसी ANI के रिपोर्ट के अनुसार श्री वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि ‘हम सभी पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं. हमें ये उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका 25 प्रतिशत टैरिफ और उसके ऊपर 25 प्रतिशत की पेनल्टी लगाएगा. मैं अब भी मानता हूं कि जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों के कारण 25 प्रतिशत की पेनल्टी लगाई गई होगी. लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में हुए हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए, मैं ऐसा मानता हूं कि 30 नवंबर के बाद अतिरिक्त टैरिफ नहीं रहेगा.’ 

Rahul Gandhi ने फिर लगाए EC पर बड़े आरोप, दे डाले कई बड़े सबूत

