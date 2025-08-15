Putin से मिलने रवाना हुए Trump, चेहरे पर दिखी टेंशन…अलास्का में होनी है दोनों नेताओं के बीच बैठक; भारत की भी है इस शिखर सम्मेलन पर नजर

Putin Trump Alaska Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुप्रतीक्षित आमने-सामने की बैठक से पहले एक संदेश साझा किया, जो न केवल यूक्रेन में युद्ध की दिशा, बल्कि यूरोपीय सुरक्षा का भविष्य भी तय कर सकता है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “बहुत कुछ दांव पर है!”

इसके कुछ घंटे बाद, वह रूसी राष्ट्रपति के साथ अपनी बैठक के लिए अलास्का रवाना हो गए। यह शिखर सम्मेलन 15 अगस्त को अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन में होगा।

पुतिन के साथ बैठक से पहले ट्रंप ने क्या कहा?

पुतिन के साथ अपनी बैठक से पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया कि पुतिन अब शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, “मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति स्थापित करेंगे।” यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका युद्ध समाप्त करने के प्रोत्साहन के रूप में पुतिन को दुर्लभ खनिजों तक पहुँच प्रदान करने के लिए तैयार है,

ट्रंप ने जवाब दिया, “देखते हैं हमारी बैठक का क्या होता है। हमारी यह एक बड़ी बैठक है। मुझे लगता है कि यह रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, और यह हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, और केवल हमारे लिए ही महत्वपूर्ण है कि हम बहुत से लोगों की जान बचाएँगे।” उन्होंने आगे कहा, “लेकिन मैं वास्तव में यह इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर हफ़्ते हज़ारों सैनिकों की जान बच सके।”

#WATCH | US President Donald Trump departs for Alaska for his meeting with Russian President Vladimir Putin Video source: Reuters pic.twitter.com/7fhDW2M6GJ — ANI (@ANI) August 15, 2025

पुतिन के साथ मुलाकात के बाद का प्लान

अलास्का वार्ता से आगे बढ़ते हुए, ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ एक अगली बैठक की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें संभवतः यूरोपीय नेता भी शामिल होंगे। उन्होंने इस बैठक को पहली बैठक से संभावित रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा, “कल राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमारी बैठक है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बैठक होगी, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण दूसरी बैठक होगी। हम राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और मेरे साथ बैठक करेंगे, और हो सकता है कि हम कुछ यूरोपीय नेताओं को भी साथ लाएँ, या शायद नहीं।”

वार्ता रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के तरीकों की खोज पर केंद्रित होगी, जिसमें युद्धविराम व्यवस्था, कैदियों की अदला-बदली, हथियार नियंत्रण उपाय और संभावित आर्थिक या सुरक्षा गारंटी शामिल हैं।

ट्रंप-पुतिन की मुलाकात पर भारत की भी नजर

शिखर सम्मेलन के परिणाम वैश्विक ऊर्जा प्रवाह को नया रूप दे सकते हैं और भारत की आयात रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। यदि शांति समझौता हो जाता है, तो भारत को कम ऊर्जा कीमतों और कम व्यापार दबाव का लाभ मिल सकता है। हालाँकि, वार्ता विफल होने से कमोडिटी बाजारों में अस्थिरता बनी रह सकती है और अमेरिकी व्यापार दबाव बरकरार रह सकता है।

इस बैठक के परिणाम वैश्विक बाजारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि निवेशक अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति और अमेरिका-रूस संबंधों में संभावित बदलावों के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं।

