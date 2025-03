ट्रंप भी वेटिंग लिस्ट में… पुतिन ने एक घंटे तक क्यों नहीं उठाया अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन?

Trump Putin Call: कहा जाता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिन नेताओं को पंसद नहीं करते हैं, उन्हें मुलाकात से पहले इंतजार कराते हैं. और ऐसे नेताओं की लिस्ट लंबी है. लेकिन अब कहा जा रहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध सीजफायर पर चर्चा के लिए टेलीफोन पर ही बात करने के लिए ट्रंप को लगभग एक घंटे का इंतजार कराया.

कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन ने फोन पर बातचीत के लिए ट्रंप को एक घंटे तक का इंतजार कराया. उन्होंने एक घंटे बाद ट्रंप से यूक्रेन युद्ध को लेकर बात की.

इस दावे को लेकर कई वीडीयो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पुतिन एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में है और इस कार्यक्रम के होस्ट एलेक्जेंडर शोखिन उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप से बात करनी है. इस पर पुतिन मुस्कुराते हैं और कंधे उचकाते हुए कहते हैं कि उनकी मत सुनना. शोखिन इस पर कहते हैं कि इस पर ट्रंप क्या कहते हैं. इस पर पुतिन कहते हैं मैं तो ट्रंप की बात नहीं कर रहा था. मैं क्रेमलिन दमित्री पेस्कोव की बात कर रहा था.

द सन की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन शाम 5 बजे क्रेमलिन पहुंचे थे. वह ट्रंप का फोन आने के तय समय के घंटे बाद क्रेमलिन पहुंचे थे. जिसके बाबजूद दोनों नेताओं के बीच लगभग 90 मिनट तक बातचीत हुई.

Putin is making Trump wait again.

They two leaders were supposed to have met already, but Putin is still at some conference. When Putin is reminded of the meeting, everyone starts laughing – they’re literally making fun of Trump and his convoy. pic.twitter.com/PWeSxTixKp

— Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) March 18, 2025