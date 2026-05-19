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होने वाला है कुछ बड़ा, ट्रंप ने दी ऐसी चेतावनी; पूरी दुनिया में मचा हड़कंप

Iran War: ट्रंप ने कहा कि वह ईरान पर नया हमला करने से बस एक घंटे दूर हैं . व्हाइट हाउस में बोलते हुए, ट्रंप ने कहा कि नेवी के जहाज़ मिसाइलों और दूसरे हथियारों से पूरी तरह लैस हैं और हमला करने के लिए तैयार हैं . उन्होंने पहले कहा था कि उन्होंने खाड़ी देशों के कहने पर ईरान पर हमला करने का अपना प्लान टाल दिया है .

By: Divyanshi Singh | Published: May 19, 2026 9:52:55 PM IST

ईरान पर हमला करने से एक घंटा दूर था अमेरिका- डोनाल्ड ट्रंप
ईरान पर हमला करने से एक घंटा दूर था अमेरिका- डोनाल्ड ट्रंप


Iran War: ईरान और US के बीच चल रहा सीज़फ़ायर किसी भी पल बड़े पैमाने पर युद्ध में बदल सकता है . ट्रंप ने मंगलवार को फिर से इसका इशारा किया . उन्होंने कहा कि US मिलिट्री को ईरान पर फिर से हमला करना पड़ सकता है . उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान एक डील के लिए “भीख” मांग रहा है और कहा कि वह कल युद्ध फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है .

ट्रंप ने कहा कि वह ईरान पर नया हमला करने से बस एक घंटे दूर हैं . व्हाइट हाउस में बोलते हुए, ट्रंप ने कहा कि नेवी के जहाज़ मिसाइलों और दूसरे हथियारों से पूरी तरह लैस हैं और हमला करने के लिए तैयार हैं . उन्होंने पहले कहा था कि उन्होंने खाड़ी देशों के कहने पर ईरान पर हमला करने का अपना प्लान टाल दिया है .

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ईरान पर एक बड़ा हमला करने की ज़रूरत पड़ सकती है – ट्रंप

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि US मिलिट्री को ईरान पर एक और बड़ा हमला करना पड़ सकता है क्योंकि वह युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है . ट्रंप के बयान ने एक बार फिर दुनिया भर में हलचल और डर का माहौल पैदा कर दिया है . इस तनाव ने पहले ही दुनिया भर की शिपिंग लाइनों पर असर डाला है और महंगाई आसमान छू रही है .

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह ईरान को दो से तीन दिन का समय दे रहे हैं, जो अगले हफ़्ते की शुरुआत तक बढ़ सकता है . उन्होंने बताया कि कल उन्हें एक कॉल आया, “सर, क्या आप थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हैं? हमें लगता है कि हम एक डील के बहुत करीब हैं .”

ईरान किसी भी हमले के लिए तैयार

इस बीच, ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान किसी भी मिलिट्री हमले का सामना करने के लिए तैयार है . काज़म ग़रीबाबादी ने कल ट्रंप की उस पोस्ट पर कमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ईरान पर प्लान किए गए हमले को टाल दिया है . ईरान के कानूनी और इंटरनेशनल मामलों के डिप्टी विदेश मंत्री ग़रीबाबादी ने X पर लिखा, “यह किसी भी समय एक बड़े हमले के लिए तैयारी दिखाता है . इसका मतलब है कि खतरे को शांति के मौके के तौर पर छिपाना! ईरान, एकजुट और पक्के इरादे वाला, किसी भी मिलिट्री हमले का सामना करने के लिए तैयार है .”

Tags: Iran warTrump
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