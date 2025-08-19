ज़ेलेंस्की छोड़ो पुतिन के लिए ट्रंप ने यूरोप के बड़े-बड़े नेताओं का किया अपमान, बीच बैठक में 40 मिनट तक करते रहे ये काम, मामला जान घूम जाएगा माथा

Zelensky Putin meet: यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ चल रही बैठक में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्चस्तरीय बैठक के बीच में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन किया। बैठक में बाधा डालते हुए ट्रंप ने पुतिन से लगभग 40 मिनट तक बात की। इस बात की जानकारी क्रेमलिन ने दी। पुतिन से फोन पर बातचीत के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने अगली त्रिपक्षीय बैठक का रूपरेखा तैयार किया।

कब होगी मुलाकात

ज़ेलेंस्की और पुतिन पहले आमने-सामने मिलेंगे, फिर ट्रंप की मौजूदगी में एक त्रिपक्षीय बैठक होगी। पुतिन और ज़ेलेंस्की की अगस्त के अंत तक मुलाकात होने की संभावना है। ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फ़ोन किया और जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच एक बैठक होगी। इसके बाद एक त्रिपक्षीय बैठक होगी, जिसमें मैं और दोनों राष्ट्रपति शामिल होंगे

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन भी वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। जब हम मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ सकारात्मक कदम देखने को मिलेंगे। आज की बैठक के बाद हम इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे।

ज़ेलेंस्की ने क्या कहा ?

इस बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही, लेकिन अभी और भी बेहतर होना बाकी है। हमने बेहद संवेदनशील मुद्दों पर बात की, जिनमें से पहला सुरक्षा गारंटी था। यूक्रेन की सुरक्षा अमेरिका और यूरोपीय देशों पर निर्भर है। त्रिपक्षीय बैठक में सभी संवेदनशील मुद्दों और बाकी सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ट्रंप इस बैठक को आयोजित करने का प्रयास करेंगे।

युद्ध पर फैसला दो हफ़्तों में होगा- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी रहेगा या शांति आएगी, यह दो हफ़्तों में तय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्धविराम की आवश्यकता नहीं है। युद्धविराम केवल एक अस्थायी समाधान है। हम एक दीर्घकालिक शांति समझौते की बात कर रहे हैं। युद्धविराम से ज़्यादा शांति संधि ज़रूरी है। मेरी प्राथमिकता लोगों को बचाना है। उम्मीद है कि बैठक से कुछ न कुछ निकलेगा।