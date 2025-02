नई दिल्ली। UN में सोमवार को रूस-यूक्रेन जंग पर प्रस्ताव पास हुआ। इसमें यूक्रेन से रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी की बात कही गई है। UNGA में एक प्रस्ताव यूरोपीय देशों की तरफ से तो एक अमेरिका की ओर से पेश किया गया था। अमेरिका ने जो प्रस्ताव रखा वह तुरंत युद्ध रोकने के लिए किया गया ठगा। इससे पहले UNGA में आए दो प्रस्तावों से भारत ने किनारा कर लिया जबकि अमेरिका ने रूस का साइड लेकर सबको चौंका दिया।

अमेरिकी राजदूत डोरोथी शीया ने UNSC में कहा कि इस प्रस्ताव से हम शान्ति के रास्ते पर जाएंगे। यह पहला लेकिन बेहद अहम कदम है। इस परसभी को गर्व होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का असल मकसदअंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाये रखना होना चाहिए। इस प्रस्ताव में विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करने और तत्काल जंग समाप्त करने की मांग की गई है।

#BREAKING

UN Security Council ADOPTS resolution imploring a swift end to the conflict and urges a lasting peace between Ukraine and the Russian Federation

VOTING RESULT

In favor: 10

Against: 0

Abstain: 5 pic.twitter.com/SHv8V4k019

— UN News (@UN_News_Centre) February 24, 2025