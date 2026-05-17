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भारत में फिर बढ़ेंगे Petrol-Diesel के दाम! ट्रंप के एक फैसले ने बढ़ाई भारतीयों की टेंशन

Global Oil Crisis: अमेरिका ने पहले कुछ परिस्थितियों में रूसी तेल खरीद को लेकर सीमित राहत दी थी. यह छूट उन तेल खेपों पर लागू थी, जिन्हें पहले ही टैंकरों पर लोड किया जा चुका था.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 17, 2026 3:44:50 PM IST

भारत में फिर बढ़ेंगे Petrol-Diesel के दाम!
भारत में फिर बढ़ेंगे Petrol-Diesel के दाम!


Petrol-Diesel Prices India: ट्रंप (Donald Trump) प्रशासन के एक बड़े फैसले ने वैश्विक तेल बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है. होर्मुज संकट के बीच अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल की खरीद पर दी गई अस्थायी छूट को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है. इसके बाद आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन के दाम फिर बढ़ सकते हैं. इसका असर भारत समेत दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

रूसी तेल खरीद पर खत्म हुई राहत

अमेरिका ने पहले कुछ परिस्थितियों में रूसी तेल खरीद को लेकर सीमित राहत दी थी. यह छूट उन तेल खेपों पर लागू थी, जिन्हें पहले ही टैंकरों पर लोड किया जा चुका था. लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने इस अस्थायी राहत को समाप्त करने का फैसला लिया है. माना जा रहा है कि इस कदम से वैश्विक तेल सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है.

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होर्मुज संकट ने बढ़ाई मुश्किलें

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संकट पहले से ही दुनिया के ऊर्जा बाजार के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं. मार्च 2026 में ईरान युद्ध और होर्मुज ब्लॉकेड के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई थी. ऐसे हालात में कई देशों ने वैकल्पिक स्रोतों से तेल खरीद बढ़ाई थी. भारत भी उन्हीं देशों में शामिल रहा, जिसने रूस से तेल आयात में तेजी लाई.

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद लगे प्रतिबंध

यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे. इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य रूस की तेल आय से उसके युद्ध खर्च को सीमित करना था. हालांकि वैश्विक तेल संकट को देखते हुए अमेरिका ने कुछ समय के लिए छूट दी थी, लेकिन अब यूरोपीय देशों के दबाव के बाद यह राहत समाप्त कर दी गई है.

भारत ने बढ़ाया था रूसी तेल आयात

रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च 2026 में भारत ने रोजाना करीब 4.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया था. इसमें लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा रूस से आया. उसी दौरान मध्य पूर्व से तेल सप्लाई में करीब 61 फीसदी गिरावट दर्ज की गई थी. अप्रैल 2026 में भी रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना रहा और भारत ने करीब 1.57 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीदा.

महंगाई बढ़ने का खतरा

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. पेट्रोल और डीजल महंगे होने से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है. इससे भारत सहित कई देशों में महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है.

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Tags: Donald Trumpglobal oil crisisHormuz CrisisPetrol diesel pricesrussian oil
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