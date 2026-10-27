Trump Uncle Fadar Fact Check: डोनाल्ड ट्रंप के चाचा ने किया था रडार का आविष्कार, जानिये क्या है असली सच्चाई

Trump Uncle Fadar Fact Check: डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनके चाचा ने रडार का आविष्कार किया था. सोशल मीडिया पर डॉ. जॉन ट्रंप को लेकर राष्ट्रपति के दावे की पड़ताल (फैक्ट चेक) की गई. 24 अक्टूबर को फ्लोरिडा के पाम बीच में अपना वोट डालने के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके चाचा ने रडार का आविष्कार किया था.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बाद कि उनके चाचा ने रडार का आविष्कार किया था. सोशल मीडिया पर उनके इस बयान की पड़ताल (फैक्ट चेक) की गई. डोनाल्ड ट्रंप ने यह टिप्पणी 24 अक्टूबर को फ्लोरिडा के पाम बीच में 2026 के मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म्स) के लिए शुरुआती मतदान के दौरान की थी. अपनी पत्नी मेलानिया के साथ मौजूद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- ‘मेरे चाचा ने रडार का आविष्कार किया था! क्या आप यकीन कर सकते हैं?’ उन्होंने आगे कहा- ‘वो शायद इस बात से नाराज होंगे कि मैंने उनका ईरान का रडार नष्ट कर दिया. ईरान के साथ अमेरिकी संघर्ष के बारे में जानकारी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप के भाषण का यह वीडियो ऑनलाइन काफी शेयर किया गया.

वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चाचा जॉन ट्रंप का जिक्र किया और बताया कि वे MIT से जुड़े थे. हालांकि, सोशल मीडिया पर तुरंत ही उनके दावे की पड़ताल की गई और कई लोगों ने बताया कि असल में जॉन ट्रंप ने रडार का आविष्कार नहीं किया था. X (ट्विटर) पर एक ‘कम्युनिटी नोट’ में बताया गया- ‘ट्रंप के चाचा जॉन जी. ट्रंप ने MIT की ‘रैड लैब’ (Rad Lab) में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रडार के विकास और उसे लागू करने में योगदान दिया था, लेकिन उन्होंने इसका आविष्कार नहीं किया था. रडार का आविष्कार उससे पहले ही हो चुका था, जिसमें हेनरिक हर्ट्ज़, क्रिश्चियन हुल्समेयर और रॉबर्ट वॉटसन-वाट जैसे वैज्ञानिकों का काम शामिल था.’ एक पॉडकास्ट होस्ट ने आगे कहा कि रडार का आविष्कार 1935 में स्कॉटिश भौतिक विज्ञानी सर रॉबर्ट वॉटसन-वाट ने किया था.

गौरतलब है कि ट्रंप पहले भी अपने चाचा जॉन जी. ट्रंप का जिक्र कर चुके हैं. उन्होंने 2024 में न्यू हैम्पशायर में एक रैली के दौरान भी उनका जिक्र किया था, जब वे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे. ‘न्यू यॉर्कर’ के 2016 के एक लेख के अनुसार, इससे पहले भी ट्रंप ने कई साक्षात्कारों, भाषणों और बहसों में अपने चाचा जॉन का जिक्र किया था.

जॉन जी. ट्रम्प कौन हैं?

डॉ. जॉन ट्रम्प इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और एक जाने-माने भौतिक विज्ञानी (फिजिसिस्ट) थे. उनकी विशेषज्ञता हाई-वोल्टेज घटनाओं, इलेक्ट्रॉन त्वरण (electron acceleration) और विकिरण (radiation) के क्षेत्रों में थी। उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए एक्स-रे जनरेटर डिजाइन किए थे और एक ऐसी कंपनी की सह-स्थापना की थी जो परमाणु अनुसंधान (nuclear research) के लिए जनरेटर बनाती थी.

1985 में हुआ था जॉन ट्रंप का निधन

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो मित्र देशों (Allies) के लिए रडार अनुसंधान से जुड़े थे. 1943 में महान आविष्कारक निकोला टेस्ला के निधन के बाद FBI ने उनके दस्तावेजों और उपकरणों की जांच करने की जिम्मेदारी डॉ. जॉन ट्रंप को सौंपी थी. डॉ. जॉन ट्रंप का निधन 1985 में हुआ था. इस साल जून में MIT ने डॉ. जॉन ट्रंप के बारे में एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्हें ‘राष्ट्रपति के चाचा’ के रूप में पहचाना गया.

चाचा के परमाणु भौतिकी ज्ञान का जिक्र किया

उन्होंने ‘X’ (ट्विटर) पर लिखा- ‘राष्ट्रपति के चाचा और MIT के प्रोफेसर जॉन जी. ट्रंप के बारे में एक अखबार के लेख में ‘डी-डे’ (D-Day) में उनकी असाधारण भूमिका का जिक्र है, लेकिन उनकी कहानी में और भी बहुत कुछ है. हम प्रोफेसर जेजी ट्रंप के बारे में और बातें साझा करना चाहते हैं, जैसा कि हम उन्हें जानते थे. एक वैज्ञानिक, इंजीनियर, शिक्षक, उद्यमी, देशभक्त और MIT के एक ऐसे दिग्गज, जिनके काम का असर आज भी हम सभी पर पड़ता है. अपने पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु मुद्दों—जैसे ईरान समझौता और उत्तर कोरिया पर अपने विचारों को सही ठहराने के लिए अक्सर अपने चाचा के परमाणु भौतिकी (nuclear physics) के ज्ञान का हवाला दिया है.