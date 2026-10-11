Russia Ukraine Ceasefire: क्या थमने वाली है रूस-यूक्रेन की जंग? ट्रंप ने किया सीजफायर का दावा; दोनों देशों की चुप्पी से बढ़ा सस्पेंस

Russia Ukraine Ceasefire: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एनर्जी सीजफ़ायर पर राज़ी हो गए हैं, जिसका मतलब है कि चल रहे तनाव के बीच एनर्जी सप्लाई पर हमले रुक जाएंगे. हालांकि, उन्होंने और जानकारी नहीं दी. उन्होंने यह घोषणा एक छोटे सोशल मीडिया पोस्ट में की, जिसमें उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा कि यह तुरंत लागू हो जाएगा. हालांकि, रूस और यूक्रेन की तरफ़ से ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया गया है.

सोशल मीडिया ट्रंप ने किया पोस्ट

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब एनर्जी सीज़फ़ायर लागू है. दोनों पक्ष इस पर राज़ी हो गए हैं. इसे न तोड़ें.

Effective immediately, there is an ENERGY CEASEFIRE in the War between Russia and Ukraine. Both parties have agreed. Do not break it! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP ( TS: Oct 11 2026, 10:16 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​​‍‍‌‌‌​‍‌‌​‍​‌‍‌​​‍​‍‍‍​‍‍‍‌ https://t.co/iVuboh7NrA — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 11, 2026

BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप यूक्रेन से रूसी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने की अपील कर रहे हैं. कीव का मानना ​​है कि ये हमले मॉस्को की वॉर मशीन की इनकम कम करने के लिए जरूरी हैं ताकि वह US और ग्लोबल मार्केट में डीज़ल सप्लाई करने के हालिया समझौते को पूरा कर सके.

जेलेंस्की ने क्या कहा?

इसके अलावा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना बंद कर दे तो वे हमले रोकने के लिए तैयार हैं. सर्दियों से पहले ये हमले तेज़ हो गए हैं. ज़ेलेंस्की ने कहा मस्क और ट्रंप पुतिन को रोक नहीं पा रहे हैं. इस बीच, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पुतिन को कैसे रोका जाए.

ABC न्यूज़ के एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वह जंग जारी रखने के लिए एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को क्यों दोषी मानते हैं, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें पुतिन को रोकने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है. पुतिन को रोकना दूसरों पर दबाव डालने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है. कीमतों के बारे में बात करना और उन्हें यूक्रेन से जोड़ना बहुत आसान है. उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दुनिया भर में फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट और होर्मुज स्ट्रेट में चल रहे युद्ध की वजह से है. दुनिया में हर कोई यह समझता है. लोगों के साथ मत खेलो.