पुतिन के साथ कौन सी डील कर रहे हैं ट्रंप ? हॉट माइक पर गलती से लीक हो गया बड़ा सिक्रेट, दुनिया भर में मचा हड़कंप

Zelensky-Trump meeting: रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर को लेकर ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं और जेलेंस्की के साथ बैठक की। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप हॉट माइक पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्हें लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन “एक समझौता करना चाहते हैं।” दोनों विश्व नेताओं के बीच यह बातचीत बहुपक्षीय बैठक से पहले हुई।

ट्रंप ने क्या कहा ?

ओवल ऑफिस में वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक के बाद और यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के लिए रवाना होने के बाद ट्रंप हॉट माइक पर पकड़े गए। ईस्ट रूम में ट्रंप ने मैक्रों से फुसफुसाते हुए कहा, “मुझे लगता है कि वह एक समझौता करना चाहते हैं।” ट्रंप ने आगे कहा “मुझे लगता है कि वह मेरे लिए एक समझौता करना चाहते हैं, क्या आप समझ रहे हैं? सुनने में यह कितना भी अजीब लगे,” ।

बैठके बीच की पुतिन से बात

ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन करने के लिए ज़ेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी बैठक रोक दी। एक सूत्र ने सीएनएन को बताया कि यूरोपीय नेता पुतिन और ट्रंप की चर्चा के दौरान मौजूद नहीं थे। जर्मन अखबार बिल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन के साथ बातचीत के बाद यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत जारी रहने वाली थी।

‘I think he wants to make a deal, you understand? As crazy as it sounds’ Trump caught talking on hot mic BEFORE ‘official’ meeting with European leaders pic.twitter.com/rA3AoiMz8V — RT (@RT_com) August 18, 2025

ट्रंप ने बैठक में क्या कहा ?

डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बातचीत को संबोधित किया। इस बीच, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में पुतिन के साथ अपनी बातचीत के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने लिखा, “व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, फ़िनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और नाटो के महासचिव मार्क रूट जैसे विशिष्ट अतिथियों के साथ मेरी बहुत अच्छी बैठक हुई, जो ओवल ऑफिस में एक और बैठक के साथ समाप्त हुई।” “बैठक के दौरान हमने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की, जो विभिन्न यूरोपीय देशों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समन्वय में प्रदान की जाएगी। रूस/यूक्रेन के लिए शांति की संभावना को लेकर सभी बहुत खुश हैं।”

पुतिन से फोन पर बात कर कही ये बात

ट्रंप ने आगे कहा, “बैठकों के समापन पर, मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फ़ोन किया और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच एक निश्चित स्थान पर बैठक की तैयारियाँ शुरू कर दीं। उस बैठक के बाद, हम एक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें दोनों राष्ट्रपति और मैं शामिल होंगे। फिर से, यह लगभग चार वर्षों से चल रहे युद्ध के लिए एक बहुत ही अच्छा, प्रारंभिक कदम था। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रूस और यूक्रेन के साथ समन्वय कर रहे हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!”

