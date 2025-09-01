PM मोदी-पुतिन की दोस्ती Trump को नहीं आ रही रास, अमेरिका-भारत व्यापार को बताया एकतरफा आपदा

Trump On US-India Trade: SCO समिट में चीन, भारत और रूस के बीच मजबूत होते रिश्तों को देख अमेरिका में ट्रंप को मिर्ची लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति को इन तीनों देशों की जुगलबंदी रास नहीं आ रही है। अब इसी कड़ी में सोमवार को ट्रंप ने भारत के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंधों को ‘एकतरफा आपदा’ करार दिया और चेतावनी दी कि नई दिल्ली (New Delhi) द्वारा टैरिफ में कटौती की पेशकश ‘देर से’ हो रही है।

उनकी यह टिप्पणी पीएम मोदी (PM Modi) की चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) के साथ हाल ही में हुई मुलाकातों के बाद आई है।

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ‘ग्राहक’ – ट्रंप

ट्रुथ सोशल (Truth Social) पर अपने अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए ट्रंप ने लिखा, “बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं। दूसरे शब्दों में, वो हमें भारी मात्रा में सामान बेचते हैं, जो उनका सबसे बड़ा ‘ग्राहक’ है, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं। अब तक यह पूरी तरह से एकतरफ़ा रिश्ता रहा है, और यह कई दशकों से चला आ रहा है।”

उन्होंने भारत पर दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे टैरिफ लगाने का आरोप लगाया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि इन टैरिफ ने लंबे समय से अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में पैर जमाने से रोका है।

ट्रंप ने आगे लिखा, “इसका कारण यह है कि भारत ने अब तक हम पर किसी भी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा टैरिफ (Tariff) लगाए हैं, जिससे हमारे व्यवसाय भारत में सामान नहीं बेच पा रहे हैं। यह पूरी तरह से एकतरफ़ा आपदा रही है! इसके अलावा, भारत अपना ज़्यादातर तेल और सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम।”

भारत ने की टैरिफ कम करने की पेशकश – ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) ने आगे ज़ोर देकर कहा कि भारत ने टैरिफ कम करने की पेशकश की है, लेकिन तर्क दिया कि “अब देर हो रही है।” “उन्होंने अब अपने टैरिफ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो रही है। उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था। लोगों को सोचने के लिए बस कुछ सरल तथ्य!!!” ट्रंप की यह आलोचना उनके प्रशासन द्वारा नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल खरीदने का हवाला देते हुए भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने के कुछ ही दिनों बाद आई है।

