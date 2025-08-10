Donald trump emma thompson: ‘तलाक के दिन ही मुझे…’, ‘हैरी पॉटर’ फिल्म में काम कर चुकीं एक्ट्रेस ने ट्रंप को लेकर किया सनसनीखेज दावा, खुलासे से आया भूचाल

Donald trump emma thompson: ‘हैरी पॉटर’ फिल्म सीरीज़ के एक भाग में, क्या आपको वो डायन टीचर याद है जो मोटा चश्मा पहनती थी। उसके घुंघराले बाल थे और अक्सर ऐसी भविष्यवाणियाँ करती थी कि हर कोई डर जाता था। इस किरदार को मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री एम्मा थॉम्पसन ने निभाया था। वह इस समय चर्चा में हैं। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने एक खुलासा किया है, जब उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया था। उनका दावा है कि ट्रंप ने उन्हें एक आलीशान जगह पर आकर अपने साथ डिनर करने के लिए कहा था। अगर उन्होंने उस समय डेटिंग के लिए हाँ कर दी होती, तो अमेरिकी राजनीति की सूरत बदल सकती थी।

एम्मा थॉम्पसन से पहले, हाल ही में एक्ट्रेस सलमा हायेक ने भी ऐसा ही एक खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार उन्हें बाहर घूमने चलने के लिए कहा था, जबकि उस समय सलमा का एक बॉयफ्रेंड था। अब एम्मा ने बताया है कि उन्हें वर्तमान राष्ट्रपति का भी ऐसा ही एक कॉल आया था।

एम्मा को फ़ोन आया, उन्होंने कहा- मैं ट्रंप हूँ

‘द टेलीग्राफ’ के अनुसार, यह उसी दिन हुआ जब एम्मा का अपने पति केनेथ ब्रानघ से तलाक कोर्ट में फाइनल हुआ था। 66 वर्षीय अभिनेत्री को वह दिन याद आया जब वह ‘प्राइमरी कलर्स’ की शूटिंग कर रही थीं और वैन में बैठी थीं। तभी उनका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ‘हैलो, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ।’ एम्मा को लगा कि यह किसी की शरारत है, इसलिए उन्होंने जवाब दिया, ‘मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?’ तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ‘मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे किसी खूबसूरत घर पर आकर रुकें। शायद हम डिनर कर सकें।’ यह सुनकर एम्मा तुरंत बोलीं, ‘यह बहुत अच्छा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर बात करूँगी।’

एम्मा को एहसास हुआ

बाद में, एम्मा को एहसास हुआ कि यह असल में डोनाल्ड ट्रम्प थे, जो हाल ही में अपनी पहली पत्नी मार्ला मेपल्स से अलग हुए थे। उनकी टीम शायद उनके लिए एक आदर्श साथी की तलाश में थी।

उन्होंने अमेरिकी राजनीति के बारे में यह कहा

वह कहती हैं, ‘मुझे यकीन है कि उनके आस-पास ऐसे लोग हैं जो उपयुक्त महिलाओं की तलाश में हैं। पता है, एक अच्छी तलाकशुदा महिला, यही तो वह ढूंढ रहे थे। उन्होंने मेरे ट्रेलर का नंबर भी ले लिया! यह तो स्टॉकिंग है।’ फिर वह हँसते हुए कहती हैं, “मैं ट्रंप के साथ डेट पर जा सकती हूँ। मैं अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल सकती हूँ।”

