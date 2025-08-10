Home > विदेश > Donald trump emma thompson: ‘तलाक के दिन ही मुझे…’, ‘हैरी पॉटर’ फिल्म में काम कर चुकीं एक्ट्रेस ने ट्रंप को लेकर किया सनसनीखेज दावा, खुलासे से आया भूचाल

Donald trump emma thompson: ‘तलाक के दिन ही मुझे…’, ‘हैरी पॉटर’ फिल्म में काम कर चुकीं एक्ट्रेस ने ट्रंप को लेकर किया सनसनीखेज दावा, खुलासे से आया भूचाल

Published By: Ashish Rai
Published: August 10, 2025 19:33:04 IST

Donald trump emma thompson: ‘तलाक के दिन ही मुझे…’, ‘हैरी पॉटर’ फिल्म में काम कर चुकीं एक्ट्रेस ने ट्रंप को लेकर किया सनसनीखेज दावा, खुलासे से आया भूचाल

Donald trump emma thompson: ‘हैरी पॉटर’ फिल्म सीरीज़ के एक भाग में, क्या आपको वो डायन टीचर याद है जो मोटा चश्मा पहनती थी। उसके घुंघराले बाल थे और अक्सर ऐसी भविष्यवाणियाँ करती थी कि हर कोई डर जाता था। इस किरदार को मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री एम्मा थॉम्पसन ने निभाया था। वह इस समय चर्चा में हैं। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने एक खुलासा किया है, जब उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया था। उनका दावा है कि ट्रंप ने उन्हें एक आलीशान जगह पर आकर अपने साथ डिनर करने के लिए कहा था। अगर उन्होंने उस समय डेटिंग के लिए हाँ कर दी होती, तो अमेरिकी राजनीति की सूरत बदल सकती थी।

एम्मा थॉम्पसन से पहले, हाल ही में एक्ट्रेस सलमा हायेक ने भी ऐसा ही एक खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार उन्हें बाहर घूमने चलने के लिए कहा था, जबकि उस समय सलमा का एक बॉयफ्रेंड था। अब एम्मा ने बताया है कि उन्हें वर्तमान राष्ट्रपति का भी ऐसा ही एक कॉल आया था।

इजरायल की गोली नहीं दूसरे देशों से भेजी जा रही ये चीज ले रही है गाजा के मुसलमानों की जान, 800 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की…

एम्मा को फ़ोन आया, उन्होंने कहा- मैं ट्रंप हूँ

‘द टेलीग्राफ’ के अनुसार, यह उसी दिन हुआ जब एम्मा का अपने पति केनेथ ब्रानघ से तलाक कोर्ट में फाइनल हुआ था। 66 वर्षीय अभिनेत्री को वह दिन याद आया जब वह ‘प्राइमरी कलर्स’ की शूटिंग कर रही थीं और वैन में बैठी थीं। तभी उनका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ‘हैलो, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ।’ एम्मा को लगा कि यह किसी की शरारत है, इसलिए उन्होंने जवाब दिया, ‘मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?’ तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ‘मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे किसी खूबसूरत घर पर आकर रुकें। शायद हम डिनर कर सकें।’ यह सुनकर एम्मा तुरंत बोलीं, ‘यह बहुत अच्छा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर बात करूँगी।’

एम्मा को एहसास हुआ

बाद में, एम्मा को एहसास हुआ कि यह असल में डोनाल्ड ट्रम्प थे, जो हाल ही में अपनी पहली पत्नी मार्ला मेपल्स से अलग हुए थे। उनकी टीम शायद उनके लिए एक आदर्श साथी की तलाश में थी।

उन्होंने अमेरिकी राजनीति के बारे में यह कहा

वह कहती हैं, ‘मुझे यकीन है कि उनके आस-पास ऐसे लोग हैं जो उपयुक्त महिलाओं की तलाश में हैं। पता है, एक अच्छी तलाकशुदा महिला, यही तो वह ढूंढ रहे थे। उन्होंने मेरे ट्रेलर का नंबर भी ले लिया! यह तो स्टॉकिंग है।’ फिर वह हँसते हुए कहती हैं, “मैं ट्रंप के साथ डेट पर जा सकती हूँ। मैं अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल सकती हूँ।”

Trump Tariff: इस सनकी तानाशाह से ट्रंप को लगता है डर? अमेरिका को धमका कर रखता है…फिर भी उसके देश पर टैरिफ बम फोड़ने की…

Tags: Donald Trumpdonald trump emma thompso
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मसूरी के आसपास की ये जगहें आपको बना देंगी नेचर...

August 10, 2025

इन 5 चीजों को खाने से तेजी से बढ़ जाता...

August 10, 2025

Brain Fog के शिकार तो नहीं हो रहे आप, ये...

August 10, 2025

हेयर डाई लगाने से हो सकते है ये बड़े नुकसान

August 10, 2025

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025
Donald trump emma thompson: ‘तलाक के दिन ही मुझे…’, ‘हैरी पॉटर’ फिल्म में काम कर चुकीं एक्ट्रेस ने ट्रंप को लेकर किया सनसनीखेज दावा, खुलासे से आया भूचाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Donald trump emma thompson: ‘तलाक के दिन ही मुझे…’, ‘हैरी पॉटर’ फिल्म में काम कर चुकीं एक्ट्रेस ने ट्रंप को लेकर किया सनसनीखेज दावा, खुलासे से आया भूचाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Donald trump emma thompson: ‘तलाक के दिन ही मुझे…’, ‘हैरी पॉटर’ फिल्म में काम कर चुकीं एक्ट्रेस ने ट्रंप को लेकर किया सनसनीखेज दावा, खुलासे से आया भूचाल
Donald trump emma thompson: ‘तलाक के दिन ही मुझे…’, ‘हैरी पॉटर’ फिल्म में काम कर चुकीं एक्ट्रेस ने ट्रंप को लेकर किया सनसनीखेज दावा, खुलासे से आया भूचाल
Donald trump emma thompson: ‘तलाक के दिन ही मुझे…’, ‘हैरी पॉटर’ फिल्म में काम कर चुकीं एक्ट्रेस ने ट्रंप को लेकर किया सनसनीखेज दावा, खुलासे से आया भूचाल
Donald trump emma thompson: ‘तलाक के दिन ही मुझे…’, ‘हैरी पॉटर’ फिल्म में काम कर चुकीं एक्ट्रेस ने ट्रंप को लेकर किया सनसनीखेज दावा, खुलासे से आया भूचाल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?