किसने चलवाया White House पर बुलडोजर? नाम सुन अमेरिकी भी दंग

Donald Trump Ballroom Project:लगभग 250 मिलियन डॉलर (लगभग ₹2,085 करोड़) की लागत वाली इस परियोजना को एक सदी से भी अधिक समय में राष्ट्रपति निवास के सबसे बड़े नवीनीकरण कार्यों में से एक माना जा रहा है.

By: Divyanshi Singh | Published: October 21, 2025 3:37:06 PM IST

White House Ballroom Project: दुनिया के सबसे ताकतवर देश से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जहां अमेरिका के व्हाइट हाउस पर बुलडोजर चलवाया गया. जिसकी तस्वीरें देख हर कोई हैरान है. लेकिन आपको बता दें कि ये ट्रंप की सहमति से चलवाया गया है.यह ट्रंप के नए बॉलरूम बनाने के प्रोजेक्ट का हिस्सा है. व्हाइट हाउस के पूर्वी विंग में तोड़फोड़ का काम 20 अक्टूबर, 2025 को शुरू हुआ था. मीडिया द्वारा साझा की गई तस्वीरों में पूर्वी विंग की बाहरी दीवारों और अंदरूनी हिस्सों को गिराया गया है.

लगभग 250 मिलियन डॉलर (लगभग ₹2,085 करोड़) की लागत वाली इस परियोजना को एक सदी से भी अधिक समय में राष्ट्रपति निवास के सबसे बड़े नवीनीकरण कार्यों में से एक माना जा रहा है. व्हाइट हाउस ने ट्रुथसोशल पर जारी एक बयान में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सोमवार से पूर्वी विंग के कुछ हिस्सों में खुदाई और तोड़फोड़ का काम चल रहा है. खुदाई करने वाले और निर्माण दल वहाँ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.

राष्ट्रपति के कार्यक्रमों, राजनयिक समारोहों और रात्रिभोजों के लिए बनाए जा रहे इस नए बॉलरूम को व्हाइट हाउस के इतिहास में एक भव्य और स्थायी विरासत परियोजना के रूप में देखा जा रहा है. व्हाइट हाउस के इतिहास में पहली बार, इसके परिसर में एक स्थायी बॉलरूम का निर्माण किया जा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अनुसार, यह एक ऐसा सपना है जिसे पिछले 150 वर्षों से हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने संजोया है.

ट्रम्प ने क्या कहा?

राष्ट्रपति ट्रम्प ने ट्रुथसोशल पर एक पोस्ट में घोषणा की, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि व्हाइट हाउस परिसर के भीतर एक नए, विशाल और सुंदर व्हाइट हाउस बॉलरूम का निर्माण शुरू हो गया है. यह इमारत व्हाइट हाउस से पूरी तरह अलग होगी. इस प्रक्रिया के तहत, पूर्वी विंग का पूरी तरह से आधुनिकीकरण किया जा रहा है, और पूरा होने पर, यह पहले से भी अधिक सुंदर होगा!”

उन्होंने आगे कहा कि पिछले 150 वर्षों से, हर राष्ट्रपति का सपना रहा है कि व्हाइट हाउस में एक ऐसा बॉलरूम हो जहाँ भव्य पार्टियाँ, राजकीय अतिथियों के स्वागत समारोह और अन्य प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, “मुझे इस परियोजना को शुरू करने वाले पहले राष्ट्रपति होने पर गर्व है. और वह भी अमेरिकी करदाताओं पर एक भी पैसा खर्च किए बिना! व्हाइट हाउस बॉलरूम का निर्माण कई उदार देशभक्तों, महान अमेरिकी कंपनियों और मेरे अपने व्यक्तिगत योगदान से किया जा रहा है. इस बॉलरूम का उपयोग आने वाली पीढ़ियाँ गर्व से करेंगी.”

बॉलरूम कैसा होगा?

यह बॉलरूम लगभग 90,000 वर्ग फुट (लगभग 8,300 वर्ग मीटर) क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जो वर्तमान में ईस्ट विंग (व्हाइट हाउस के पूर्वी भाग) में स्थित है. व्हाइट हाउस द्वारा जारी डिज़ाइन (रेंडरिंग) से पता चलता है कि इस भव्य हॉल में सोने और क्रिस्टल के झूमर, सोने के पानी से मढ़े स्तंभ, एक कॉफ़र्ड छत, संगमरमर के फर्श और दक्षिण लॉन के दृश्य वाली तीन दीवारों पर खिड़कियाँ होंगी.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के अनुसार, नए बॉलरूम में लगभग 650 लोगों के बैठने की जगह होगी.जो मौजूदा ईस्ट रूम की क्षमता से तीन गुना ज़्यादा है. ईस्ट रूम लंबे समय से व्हाइट हाउस का सबसे बड़ा इवेंट हॉल रहा है.

