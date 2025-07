US-India Trade Tariff: Trump ने एक बार फिर चली गंदी चाल, भारतीय आयातों पर लगाया 25% टैरिफ… कहा – भारत हमारा मित्र है, लेकिन…

US-India Trade Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से भारतीय आयातों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, साथ ही एक अनिर्दिष्ट जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने भारत के उच्च टैरिफ, गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं और रूस के साथ चल रहे सैन्य एवं ऊर्जा संबंधों का हवाला दिया।

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, “भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं… और उनके पास किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर और अप्रिय गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाएँ हैं।”

उन्होंने रूस के साथ भारत के निरंतर रक्षा और ऊर्जा संबंधों की आलोचना करते हुए कहा, “उन्होंने हमेशा अपने अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से खरीदे हैं, और चीन के साथ रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं, ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएँ रोके – सब कुछ ठीक नहीं है!”

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट का समापन यह घोषणा करते हुए किया, “इसलिए भारत को पहली अगस्त से 25% टैरिफ और उपरोक्त के लिए जुर्माना देना होगा।”

Trump announced 25% tariff on India.

This once again proves that, his claim that “India had accepted his trade deal threat” to stop war against Pakistan is not true.. pic.twitter.com/fTI5m09ENC

— Mr Sinha (@MrSinha_) July 30, 2025