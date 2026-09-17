Germany Transgender Assault Case: 15 साल की लड़की को देखते ही बेकाबू हुआ ट्रांसजेंडर, टॉयलेट में लेकर गया फिर...

Germany Transgender Assault Case: जर्मनी से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर 6 फीट लंबी ट्रांसजेंडर पुलिसकर्मी ने मैकडॉनल्ड्स के टॉयलेट में 15 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की बात स्वीकार की है, लेकिन शिकायत की कि पुरुष जेल में पुरुष उस पर सीटी बजाते हैं.

पिछले दिनों 55 साल की माजा एस. ने चल रहे ट्रायल के दौरान हाथों और पैरों में बेड़ियां पहने हुए ट्राउनस्टीन रीजनल कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल किया. जज एंड्रियास बार्टश्मिड के मुताबिक, जुर्म कबूल करने के बदले उसे साढ़े तीन साल की जेल हो सकती है.

उधर, गिरफ्तारी के बाद माजा एस. को शुरू में बवेरिया की बैमबर्ग जेल के महिला सेक्शन में रखा गया था. यह अलग बात है कि पिछले 5 महीनों से वह स्टैडलहेम जेल के पुरुष सेक्शन में है. उसके वकील पीटर डूर ने ‘बिल्ड’ (BILD) को बताया कि यह उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बड़ी परेशानी है. एक्सरसाइज़ के समय पुरुष उस पर सीटी बजाते हैं और फिजिकल जांच हमेशा पुरुष अधिकारी ही करते हैं.

पुलिस के मुताबिक, उसके पास बच्चों और जानवरों से जुड़ी पोर्नोग्राफ़ी वाली लगभग 2,000 फाइलें और एक कलाश्निकोव राइफल मिली थी. कथित आपराधिक गतिविधि 2024 से जुड़ी है, जब उसने इंटरनेट पर पीडोफाइल्स (बच्चों का यौन शोषण करने वालों) के लिए ‘पोर्नोग्राफिक कंटेंट’ अपलोड किया था, जिसमें तीन साल के बच्चों के शोषण की तस्वीरें और वीडियो शामिल थे. वहीं, पिछले दिनों 55 साल की माजा एस. ने चल रहे ट्रायल के दौरान, हाथों और पैरों में बेड़ियाँ पहने हुए ट्राउनस्टीन रीजनल कोर्ट में अपना जुर्म कबूल किया.

छापेमारी में जब्त की थीं आपत्तिजनक सामग्री

इस अपलोड के बाद पुलिस ने उसके पुलिस स्टेशन और घर पर छापेमारी की, जिसके दौरान उसके साथियों ने बच्चों और जानवरों के साथ अश्लील हरकतें दिखाने वाली सामग्री (पोर्नोग्राफी) और एक कलाश्निकोव राइफल ज़ब्त की. माजा एस. को पुलिस की ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया और बाद में उस पर €19,000 (£16,000) का जुर्माना लगाया गया.

आरोपी महिला 1.84 मीटर लंबी

‘बिल्ड’ (BILD) के अनुसार, जब जांच चल रही थी तब उसने एक परिचित की 15 साल की बेटी को मोटरसाइकिल टूर पर बुलाया. वे लोग मैकडॉनल्ड्स के टॉयलेट गए. सरकारी वकील ने कहा कि वहां आरोपी महिला 1.84 मीटर लंबी और शारीरिक रूप से काफी मज़बूत है. महिला ने अचानक मौके का फ़ायदा उठाया और ज़बरदस्ती उस टॉयलेट क्यूबिकल में घुस गई जहां पीड़िता गई थी. वहां पर उसने दरवाज़ा बंद किया और उसे लॉक कर दिया.

अगस्त, 2025 में हुआ था दुष्कर्म का खुलासा

अगस्त 2025 में हुए दुष्कर्म का मामला तब सामने आया जब माजा एस. की मंगेतर स्टेफ़नी ज़ेड. ने अपनी पार्टनर के फ़ोन पर एक आपत्तिजनक मैसेज देखा. जो कुछ उसने देखा उससे परेशान होकर स्टेफ़नी ज़ेड ने अक्टूबर 2025 में उस 15 साल की लड़की से इस बारे में बात की.