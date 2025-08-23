Home > विदेश > न्यूयॉर्क में हुआ बड़ा सड़क हादसा, अंतरराज्यीय राजमार्ग पर पलटी भारतीयों से भरी टूर बस…दुर्घटना में पाँच लोगों की मौत

न्यूयॉर्क में हुआ बड़ा सड़क हादसा, अंतरराज्यीय राजमार्ग पर पलटी भारतीयों से भरी टूर बस…दुर्घटना में पाँच लोगों की मौत

New York Tourist Bus Accident: बस में 1 से 74 वर्ष की आयु के यात्री सवार थे। पाँच वयस्कों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के दौरान कई लोग बस से बाहर निकल गए और कई अन्य लोग बचाए जाने से पहले अंदर ही फँस गए।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 23, 2025 20:55:00 IST

New York Tourist Bus Accident
New York Tourist Bus Accident

New York Tourist Bus Accident: शुक्रवार को न्यूयॉर्क के एक अंतरराज्यीय राजमार्ग पर कई भारतीयों सहित 54 यात्रियों को ले जा रही एक टूर बस दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई, जिससे पाँच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है।

कैसे हुई दुर्घटना 

एपी की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना बफ़ेलो से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व में पेम्ब्रोक में अंतरराज्यीय राजमार्ग 90 के पूर्व की ओर दोपहर 12:30 बजे (स्थानीय समय) से कुछ समय पहले हुई। राज्य पुलिस मेजर आंद्रे रे के अनुसार, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उसका ध्यान किस वजह से भटका।

रे ने कहा, कारण की जाँच जारी है। उन्होंने आगे कहा कि चालक का ध्यान भटकना ही दुर्घटना का कारण हो सकता है। यांत्रिक खराबी और चालक की शारीरिक दुर्बलता की संभावना से इनकार किया गया है। चालक दुर्घटना में बच गया और जाँचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहा है। अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

पांच की हुई मौत

बस में 1 से 74 वर्ष की आयु के यात्री सवार थे। पाँच वयस्कों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के दौरान कई लोग बस से बाहर निकल गए और कई अन्य लोग बचाए जाने से पहले अंदर ही फँस गए।

दर्जनों यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि किसी और जानलेवा चोट की सूचना नहीं मिली। सिर में चोट से लेकर हाथ-पैर टूटने तक की चोटें आईं। सर्जरी प्रमुख डॉ. जेफरी ब्रेवर ने बताया कि एरी काउंटी मेडिकल सेंटर में जिन दो लोगों की सर्जरी की ज़रूरत थी, उनके ठीक होने की उम्मीद है।

बस में मौजूद थे भारतीय पर्यटक 

ज़्यादातर यात्री भारतीय, चीनी और फिलिपिनो मूल के थे। आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान सहायता के लिए अनुवादकों को बुलाया गया था। मर्सी फ़्लाइट मेडिकल ट्रांसपोर्ट ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को ले जाने के लिए तीन हेलीकॉप्टर तैनात किए, जिनमें से तीन अन्य सेवाओं से आए थे। क्षेत्रीय अस्पतालों ने 40 से ज़्यादा लोगों का इलाज किया।

बस का संचालन न्यूयॉर्क शहर के स्टेटन द्वीप स्थित एम एंड वाई टूर इंक द्वारा किया जा रहा था। अधिकारियों ने कंपनी से टिप्पणी के लिए संपर्क किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। राज्य पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय ज़्यादातर यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी।

Tags: New York Tourist Bus Accident
