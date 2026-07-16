कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग से दहला अमेरिका, एक पूरा शहर जलकर खाक! दुनिया में सबसे खराब हुआ टोरंटो का AQI

उत्तरी ओंटारियो के जंगलों में लगी 100 से अधिक भीषण आग के धुएं ने टोरंटो की हवा को इस समय दुनिया में सबसे जहरीला बना दिया है. इस धुएं की वजह से उत्तर-पूर्वी अमेरिका के कई शहरों में आसमान का रंग पीला पड़ गया है.

कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में आसमान का रंग एक अजीब और बीमार कर देने वाले पीले रंग में तब्दील हो गया है. इसके बाद वैश्विक एयर क्वालिटी पर नजर रखने वाली स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी IQAir ने इसे दुनिया की सबसे खराब हवा घोषित किया, जिसके बाद एनवायरनमेंट कनाडा ने स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी की है.

शहर इस समय भीषण लू की चपेट में भी है. टोरंटो के डाउनटाउन इलाके में तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने तीन दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. वहीं, शहर के मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर तो तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया. उत्तर-पश्चिमी ओंटारियो में भड़की इस आग के कारण कई मूल निवासी को मजबूरी में अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है.

आर्मस्ट्रांग (ओंटारियो) समुदाय के पास से गुजरने वाली एक ट्रेन का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जो इस आग की रफ्तार और भयानक रूप को दिखाता है. वीडियो में ट्रेन का एक क्रू मेंबर सहमे हुए लहजे में कह रहा है, ‘यह आग हमें अपनी चपेट में ले सकती है. माहौल थोड़ा डरावना हो गया है.’ थोड़ी ही देर में जब आग की लपटें खिड़कियों के पार तक पहुंच जाती हैं, तो वह कहता है, ‘हम पूरी तरह से आग की लपटों से घिर चुके हैं.’

हालांकि, रेलवे कंपनी ‘कनाडियन नेशनल’ ने पुष्टि की है कि चालक दल (क्रू) के सभी सदस्यों को उस इलाके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया थ. सोशल मीडिया पर सामने आ रही अन्य तस्वीरें और वीडियो भी काफी विचलित करने वाले हैं, जिनमें परिवार भारी धुएं के गुबार के बीच नावों के जरिए अपनी जान बचाकर भागते दिख रहे हैं. फोटोग्राफर नादिया क्वांडिबेंस ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा करते हुए लिखा, “मेरे परिवार का होमटाउन, कोलिन्स ओंटारियो, पूरी तरह खत्म हो चुका है.’

‘नमायगूसिसगागुन फर्स्ट नेशन’ के निवासियों ने बताया कि उन्हें भागने के लिए बमुश्किल कुछ मिनटों का समय मिला, जिसके बाद उन्होंने प्रांत के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित कोलिन्स झील को पार कर अपनी जान बचाई.

प्रांत की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य सोल ममाक्वा ने इस आपदा पर गहरा दुख जताते हुए कहा, ‘हम इस समय जो कुछ भी देख रहे हैं, वह दिल तोड़ने वाला है. इस आपदा ने एक पूरे फर्स्ट नेशन समुदाय का नामोनिशान मिटा दिया है. उत्तर के इलाकों में जंगलों की आग जिस तरह हाईवे बंद कर रही है और बस्तियों को खतरे में डाल रही है, उसे देखते हुए हम सभी से अपील करते हैं कि वे आपातकालीन अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुरक्षित निकलने के लिए तैयार रहें.’

क्षेत्र की प्रांतीय प्रतिनिधि लीस वोगिस ने कहा, ‘कोलिन्स पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। यह एक बड़ी त्रासदी है, लेकिन हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि हर कोई सुरक्षित बाहर निकल आया.’ उन्होंने आगे कहा, ‘जंगलों में आग लगना एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है, लेकिन इस समय पूरे देश में जो रिकॉर्ड तोड़ तापमान और मौसम का ये भयानक रूप हम देख रहे हैं, वो सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) का संकेत है.’

CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस धुएं के कारण अमेरिका के मिशिगन, मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन के बड़े हिस्सों में एयर क्वालिटी अलर्ट जारी किया गया है. आशंका जताई जा रही है कि हफ्ते के आखिर तक यह घना धुआं न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और पूर्वी तट के अन्य शहरों को भी अपनी चपेट में ले लेगा.