सारा डफी कौन थीं? प्रोटेक्टिव ऑर्डर के बाद भी पति ने घर में घुसकर गोलियों से किया छलनी; दोनों मासूम बच्चे अनाथ

TikTok influencer Sara Duffy: अमेरिका के ओक्लाहोमा से घरेलू हिंसा का एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसे पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया. मशहूर TikTok इन्फ्लुएंसर और हेयर स्टाइलिस्ट सारा डफी (Sara Duffy) की उनके अलग रह रहे पति ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी.

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. सबसे दुखद बात यह रही कि इस पूरी घटना का गवाह आरोपी का बेटा बना, जिसने पड़ोसियों के घर जाकर मदद की गुहार लगाई. इस घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कौन थीं सारा डफी?

सारा डफी, जिन्हें सोशल मीडिया पर सारा गिलसन के नाम से भी जाना जाता था, पेशे से हेयर स्टाइलिस्ट थी. TikTok पर उनकी अच्छी-खासी पहचान थी, जहां वह कपड़े, ज्वेलरी और लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियो साझा करती थीं. सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने हजारों लोगों तक अपनी पहुंच बनाई थी.

पति ने प्रोटेक्टिव ऑर्डर तोड़कर की वारदात

ओवासो पुलिस विभाग के मुताबिक, यह घटना गुरुवार रात 23 जुलाई को हुई. पुलिस का कहना है कि सारा के अलग रह रहे पति जेरिमिया शॉन डफी ने उनके घर पहुंचक गोली मार दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली. घटना के बाद आरोपी का बेटा घबराकर पड़ोसी के घर पहुंचा और मदद मांगी. इसके बाद पड़ोसी ने तुरंत 911 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी.

पहले भी मिल चुका था सुरक्षा आदेश

पुलिस जांच में सामने आया कि सारा ने पिछले महीने ही अपने पति के खिलाफ कोर्ट से प्रोटेक्टिव ऑर्डर हासिल किया था. आरोप है कि शॉन ने उसी आदेश का उल्लंघन करते हुए यह वारदात की. सारा ने इससे पहले भी साल 2021 में अपने पति के खिलाफ सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन किया था

गंभीर आरोपों के बाद बढ़ा था विवाद

रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में सारा ने अपने पति पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि शॉन अपनी बास्केटबॉल टीम के लिए नाबालिग बच्चे के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए पकड़ा गया था. आरोपों के सामने आने के बाद शॉन ने कथित तौर पर आत्महत्या की धमकी दी और वहां से फरार हो गया. इसी मामले में संबंधित बच्चे की मां ने भी शॉन के खिलाफ अलग से सुरक्षा आदेश हासिल किया था. महिला का आरोप था कि शॉन उसकी बेटी को कथित गलत हरकतों और संदेशों के बारे में चुपर रहने के लिए पैसे देने की कोशिश कर रहा था.

दो बच्चों के लिए शुरू हुआ GoFundMe अभियान

सारा की मौत के बाद उनके दोस्तों और शुभचिंतकों ने उनके दो बच्चों की मदद के लिए GoFundMe अभियान शुरू किया है. अभियान में कहा गया है कि सारा एक समर्पित मां थीं और उनका पूरा जीवन अपने बच्चों के इर्द-गिर्द घूमता था. फंडरेजर में लिखा गया है कि यह आर्थिक सहायता बच्चों की पढ़ाई, काउंसलिंग, अंतिम संस्कार के खर्च और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुटाई जा रही है.