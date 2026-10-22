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Tibet Earthquake: तिब्बत में 7.0 तीव्रता का जोरदार भूकंप, कितनी गहराई में था केंद्र?

Tibet Earthquake Today: तिब्बत में गुरुवार 22 अक्टूबर 2026 को रात धरती जोरदार तरीके से हिली. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, भारतीय समयानुसार रात करीब 8 बजकर 3 मिनट पर 7.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया.

By: Shristi S | Published: October 22, 2026 8:54:11 PM IST

तिब्बत में 7.0 तीव्रता का जोरदार भूकंप, कितनी गहराई में था केंद्र?
तिब्बत में 7.0 तीव्रता का जोरदार भूकंप, कितनी गहराई में था केंद्र?


Tibet Earthquake: तिब्बत में आज यानी गुरुवार 22 अक्टूबर 2026 को रात धरती जोरदार तरीके से हिली. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, भारतीय समयानुसार रात करीब 8 बजकर 3 मिनट पर 7.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. यह जानकारी ANI ने नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के हवाले से दी है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की भूकंप का केंद्र की गहराई कितनी थी. 

भूकंप के केंद्र की गहराई

ANI के मुताबिक, भूकंप का केंद्र ज़मीन से लगभग 173 किलोमीटर नीचे था. इतने बड़े भूकंप से इलाके में काफ़ी हलचल हुई है. भूकंप से हुए नुकसान और दूसरे असर की जानकारी मिलने के बाद स्थिति और साफ़ हो जाएगी.

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तिब्बत में पहले भी भूकंप आ चुके हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, 3 सितंबर को तिब्बती इलाके में 5.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था. भूकंप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दोपहर करीब 1:46 बजे रिकॉर्ड किया गया था. इसकी गहराई करीब 14 किलोमीटर बताई गई थी.

उस भूकंप का सेंटर 31.479 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड और 80.370 डिग्री ईस्ट लॉन्गीट्यूड के पास था. इसके बाद आए 7.0 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने इलाके में सीस्मिक एक्टिविटी को लेकर फिर से चर्चा शुरू कर दी है.

Tags: earthquakeTibet
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