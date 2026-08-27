Tibet Earthquake: बाढ़ के 24 घंटे बाद भूकंप ने बढ़ाई टेंशन! तिब्बत में 5.0 का जोरदार झटका; नेपाल में फिर फ्लैश फ्लड का अलर्ट

Tibet Earthquake 2026: तिब्बत और नेपाल में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. नेपाल में भीषण बाढ़ के 24 घंटे बाद अब उत्तरी तिब्बत में एक और भूकंप आया है. आज यानी 27 अगस्त 2026 रात आए इस भूकंप की तीव्रता 5.0 बताई गई है. वहीं नेपाल में एक बार फिर फ्लैश फ्लड की आशंका जताई गई है. चीन ने भी स्थिति को देखते हुए तिब्बत में अलर्ट जारी कर दिया है.

तिब्बत में 5.0 तीव्रता का भूकंप

जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के मुताबिक, गुरुवार देर रात उत्तरी तिब्बत में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप करीब 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार गुरुवार रात 8 बजकक 15 मिनट पर 4.9 तीव्रता का भूकंप आया. इसका केंद्र तिब्बत क्षेत्र में 33.121 उत्तरी अक्षांश और 86.775 पूर्वी देशांतर पर था.

यह भूकंप उन इलाकों से काफी दूर आया है, जहां बुधवार को भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई थी. बाढ़ की घटनाओं में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं.

नेपाल में फिर फ्लैश फ्लड का खतरा

बाढ़ की तबाही के बीच नेपाल में एक बार फिर अचानक बाढ़ का खतरा बताया गया है. पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और नदियों के जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. अचानक पानी बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ सकता है.