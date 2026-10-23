Tibet Earthquake: गिरे 300 से ज्यादा घर, खून में नहा गईं सड़के; नेपाल के बाद तिब्बत में छाया मातम

Tibet Earthquake: चीन से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ ने लोकल अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है कि चीन के दूर तिब्बत इलाके में 7.0 मैग्नीट्यूड का तेज़ भूकंप आया, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग बुरी तरह घायल हो गए. इस एक भूकंप ने पूरे चीन को दहशत में डाल दिया है.

300 से ज्यादा गिरे घर

रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार रात 10:33 बजे (1433 GMT) आए भूकंप में 300 से ज़्यादा घर गिर गए. अधिकारी अभी भी नुकसान का अंदाज़ा लगा रहे थे, और आपदा राहत का काम जारी था. US जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि भूकंप का सेंटर नागकू से लगभग 190 किलोमीटर (120 मील) पूरब-उत्तर-पूर्व में और इलाके की राजधानी ल्हासा से 390 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में एक पहाड़ी इलाके में था.

7.0-MAGNITUDE EARTHQUAKE HITS TIBET: 16 DEAD, 32 INJURED At least 16 people have died and 32 others have been injured after a magnitude 7.0 earthquake struck Tibet, officials say. Hundreds of homes have collapsed, with rescue and relief efforts underway. — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 23, 2026

नेपाल में बाढ़ के बाद तिब्बत में तबाही

ये भूकंप अगस्त में नेपाल-तिब्बत बॉर्डर इलाके में आई भयानक अचानक आई बाढ़ के कुछ हफ़्ते बाद आए हैं, जिसमें 1,400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे. यह खतरनाक बाढ़ नेपाल-तिब्बत बॉर्डर के पास शुरू हुई थी और नेपाल के उत्तरी और मध्य हिस्सों में घरों और इमारतों को बहा ले गई थी. इस बीच, NCS ने बताया कि चीन में रात 8.29 बजे (IST) 5.2 मैग्नीट्यूड का एक और भूकंप आया, जो अरुणाचल प्रदेश के पंगिन से लगभग 505 km उत्तर-उत्तर-पश्चिम में 15 km की गहराई पर था.

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