China Earthquake: भूकंप ने चीन में मचाई तबाही, क्यों याद आया 12 मई, जब 80 हजार से अधिक लोगों ने गंवाई थी जान

China Earthquake Today: पड़ोसी देश चीन में रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. अब तक 13 इमारतों के ढहने की जानकारी मिली है और 7000 से अधिक लोगों ने शहर छोड़ने का फैसला लिया है. भारी तबाही मचाने वाला यह भूकंप गुआंग्शी प्रांत के लिउझोउ शहर में रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि को 12 बजकर 21 मिनट पर आया. इस भूकंप की तीव्रता 5.2 रही. अब तक दो लोगों के जान गंवाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है. जान गंवाने वालों में 63 वर्षीय पुरुष और 53 साल की एक महिला है. कई लोग इमारतों के मलबे में दबे हैं. ऐसे में कई और लोगों की जान जाने का खतरा है.

रेल और सड़क यातायात को लेकर जारी हुई चेतावनी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन में आए भूकंप की वजहसे कई बड़ी इमारतें भी जमींदोज हो गई हैं. फिलहाल हजारों लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है. बचाव कार्य चल रहा है. संभावित खतरों को देखते हुए चीन के आला अधिकारियों ने रेल, सड़क यातायात के खासे प्रभावित होने को लेकर चेतावनी जारी की है. लोगों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है.

कब आया भूकंप

चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिंहुआ की ओर जारी जानकारी के मुताबिक, 5.2 तीव्रता का यह तेज भूकंप गुआंग्शी प्रांत के लिउझोउ शहर में रात के ठीक 12 बजकर 21 मिनट पर आया. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि शहर की देखते-देखते 13 इमारतें ढह गईं. अच्छी बात यह है कि टेलीफोन लाइन, बिजली, पानी और गैस आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है. उधर, ढही इमारतों में से लोगों की जान बचाने की कोशिश जारी है. इसके लिए खोजी कुत्तों को लगाया गया है. कुत्ते मलबे में दबे जीवित लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.

2008 में आए भूकंप में गई थी 80,000 से अधिक लोगों की जान

यहां पर बता दें कि 12 मई, 2008 को चीन में आए भयानक भूकंप में चीन (China) में 87 हजार लोगों की मौत हो गई थी. इस भूकंप में करीब 70,000 लोगों की मौत हुई थी, 18,000 लापता हो गए थे और 3,70,000 से अधिक घायल हुए थे. इस इलाके में करीब दो दशक बाद भी यहां पर बर्बादी के निशान दिखाई देते हैं. चीन के सिचुआन (Sichuan) प्रांत के वेंचुआन में (Wenchuan) 2008 में आए भूकंप को याद कर हर साल कई मीडिया प्लैटफॉर्म्स ने उस भयावह घटना को प्रमुखता से याद करते हैं.

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